Vi ricordate Eddy Martens, l’ex compagno di Antonella Clerici e padre di Maelle? Cosa fa oggi e dove vive

Per diversi anni Eddy Martens è stato l'uomo accanto ad Antonella Clerici: insieme i due hanno avuto la figlia, Maelle. la loro non è stata una relazione facile.

Antonella Clerici e Eddy Martens hanno fatto sognare milioni di italiani con la loro storia passionale e spesso tormentata: i due sono stati insieme per circa dieci anni e dal loro tenero amore è nata Maelle, l’unica figlia della bella conduttrice. Oggi Eddy Martens è ritornato nel suo Paese e conduce una vita ordinaria, fatta di cose semplici e lontane dai riflettori.

L’amore tra Antonella Clerici e Eddy Martens

Una storia durata dieci anni che li ha visti spesso travolti da scandali e pressioni dovuti ai pregiudizi della gente sulla loro differenza di età. Tra i due ex conviventi, infatti, c’è una grande differenza di età e uno stile di vita molto distante e alla fine i due si sono lasciati per un tradimento presunto di Antonella con l’ortopedico chirurgo Adolfo Panfili.

Eddy Martens ha conosciuto la bionda Antonella nel 2006, in Marocco, ed è stato subito amore, nonostante i 15 anni di differenza. In diverse interviste Eddy ha confessato che durante la loro relazione si è sentito vittima di pregiudizi da parte del pubblico sia a causa della differenza di età che della sua collaborazione televisiva con la compagna. Nonostante i rumors, la loro relazione è durata dieci anni e dalla stessa è nata una meravigliosa bambina, che oggi vive con la mamma e il suo nuovo compagno.

Cosa fa oggi Eddy Martens

Anche Eddy Martens ha una nuova compagna, Carmen Carrasco, con la quale vive in Belgio facendo il barbiere. Quando parla dell’Italia, Eddy sostiene di essere stato felice e che oggi, ciò che gli manca più di ogni altra cosa, è la figlia Maelle che non riesce a vedere spesso, se non nelle occasioni ufficiali come il Natale e le altre festività. Ha dichiarato in passato di non avere nostalgia né della relazione con Antonella Clerici né dell’Italia.