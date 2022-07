The Voice Senior, chi è Cosetta Gigli: tutte le curiosità sulla concorrente del talent-show

Il nome Cosetta Gigli è ormai noto ai più grazie alla partecipazione al famoso talent show di successo The Voice Senior e inoltre, siamo a conoscenza del fatto che corrisponda a un’artista particolarmente legata al genere dell’operetta.

Ma chi è esattamente questa eclettica, lodevole e apprezzatissima cantante e cosa sappiamo davvero della sua vita privata e carriera musicale? Scopriamolo insieme.

Vita e carriera di Cosetta Gigli

Nata nel 1960 a Lucca, dove ancora oggi vive, Cosetta Gigli si è diplomata in canto lirico nel 1994 al Conservatorio “Boccherini” di Lucca, dopo di che, diventando soprano, ha dato vita alla compagnia L’allegra Operetta.



Successivamente, ha collaborato con una delle maggiori compagnie del Paese, la Compagnia dell’Onirio e contestualmente ha insegnato alle scuole mede, finché nel 2021 ha deciso di partecipare al cast del noto talent show, The Voice Senior.

Sebbene la sua vocazione sia appunto quella dell’operetta, Cosetta ha anche studiato teatro, danza e ha persino inciso musica sacra; inoltre, l’artista ha condotto vari programmi presso delle emittenti italiane e ha lavorato in tutto il mondo, in particolar modo in Cina, Canada, Thailandia e a New York, negli Stati Uniti.

Vita privata di Cosetta Gigli

In merito alla vita privata del soprano sappiamo ben poco, infatti è un personaggio molto riservato e non siamo a conoscenza neppure del fatto che sia coniugata o meno.

In pratica, conosciamo solamente le informazioni che lei stessa ci fa sapere: Cosetta Gigli è nata, cresciuta e ancora oggi vive a Lucca e certamente è molto orgogliosa di suo figlio, Nicolas di Benedetto riguardo al quale ha pubblicato un post su Facebook in cui lo loda in quanto abile artista musicale.



Nicolas quindi lavora anche lui nel campo musicale in qualità di produttore e rapper.

Tramite alcune foto che Cosetta ha postato su Instagram, in merito alla sua vita privata sappiamo inoltre che possiede un adorabile chihuahua di nome Papini, protagonista di molti dei suoi scatti sul noto social media.