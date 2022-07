Francesca Cipriani è stata sequestrata e violentata da un uomo: il racconto atroce della showgirl

Francesca Cipriani, nota al grande pubblico per le sue innumerevoli partecipazioni ai reality show, non ultimo il Grande Fratello Vip 6, ha alle spalle un passato difficile. Tutti la conoscono per sua vitalità e simpatia, due qualità ampiamente dimostrate sia a La Pupa e il Secchione, laddove è nato il suo personaggio, sia a L’Isola dei Famosi, in cui è stata protagonista di uno spassoso quanto spiacevole episodio con il mago Otelma. Pochi sanno però che, all’età di 19 anni, Francesca Cipriani è stata violentata. La showgirl lo ha raccontato in esclusiva durante una puntata di Domenica Live, trasmissione condotta fino al 2021 da Barbara d’Urso.

Francesca Cipriani violentata: il racconto choc a Domenica Live

Francesca Cipriani violentata a 19 anni. È quanto emerge dal racconto choc che l’ex concorrente della sesta edizione del Grande Fratello ha fatto a Domenica Live dove era ospite di Barbara d’Urso. La ragazza ha raccontato di essere stata prima sequestrata e poi violentata da un uomo mentre si trovava in un negozio. La violenza è proseguita per un’ora, fino a quando non è svenuta per il dolore: in quel momento, l’aggressore si è fermato e lei è riuscita a fuggire. Fuori dal negozio c’era la madre, che l’ha trasportata prima al pronto soccorso e poi a denunciare la violenza.

Francesca Cipriani si sposerà con il fidanzato Alessandro quest’anno

Sono trascorsi quasi vent’anni dalla violenza subita, e oggi Francesca Cipriani può dirsi orgogliosa della sua nuova vita.

Sia dentro che fuori la televisione è amatissima dal pubblico, ma soprattutto è riuscita a trovare la sua anima gemella. Con il fidanzato Alessandro, diventato famoso anche lui per la breve partecipazione come ospita all’ultima edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, si sposerà quest’anno, come confermato in un’intervista rilasciata al settimanale Chi tra la fine del 2021 e l’inizio del nuovo anno.

Una data esatta ancora non c’è, ma il tempo è in ogni caso dalla loro parte.