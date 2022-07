Guenda Goria, la situazione clinica precipita: operata d’urgenza, è accaduto ciò che si temeva

Guenda Goria, purtroppo, nel corso del weekend è stata sottoposta a un’operazione d’urgenza per l’asportazione della tuba nella quale si stava sviluppando una gravidanza extrauterina. L’eventualità dell’asportazione era già stata paventata qualche giorno fa, nel corso di un primo ricovero ospedaliero, ma ovviamente la figlia di Maria Teresa Ruta aveva sperato fino all’ultimo di poterla evitare. Purtroppo un aggravarsi delle sue condizioni ha reso necessaria l’operazione.

Guenda Goria, la gravidanza extrauterina: il malore, poi il ricovero

Nella giornata di venerdì Guenda Goria ed il fidanzato Mirko Gancitano aveva dato la triste notizia dei problemi di salute della donna: una gravidanza di cui entrambi non erano al corrente si era insediata in una delle tube (si trattava dunque di una gravidanza extra uterina) mettendo a rischio la vita di Guenda Goria ed eliminando ogni possibilità di lieto fine per la gravidanza in sé.

Il giorno dopo le dimissioni, purtroppo, un nuovo violentissimo malore ha portato la coppia a chiamare di nuovo i soccorsi ed a quel punto è apparso chiaro ai medici che non c’erano possibilità di salvare la tuba. L’operazione, fortunatamente, è andata bene ed ha messo Goria fuori pericolo.

È stato Mirko Gancitano, nelle stories di facevo, a dare aggiornamenti sul suo stato di salute: ”Guenda sta bene la dottoressa ha fatto un ottimo lavoro di cui vi parlerà, se vorrà, Guenda. Sono felice perché ho visto Guenda sorridere, perché ho ricevuto una quantità immane di storie simili e di Donne che hanno passato questo calvario sopportandoci a distanza”.

Mirko Gancitano sugli hater: “Il cuore cattivo fa lingua cattiva”

Il fidanzato della ragazza ha anche voluto rispondere a tutti coloro che, in questi giorni, avevano criticato la coppia per la scelta di condividere questo momento della loro esistenza: ”Molti di voi mi hanno mandato anche dei video, delle critiche, dei commenti da leoni da tastiera, a quelli rispondo con un sorriso poiché le vostre cattiverie rivelano la verità sui codardi che siete, vi rende peggiori.

Il cuore cattivo fa lingua cattiva diceva Sant’Agostino e il mio sorriso è per la tanta pena che mi fate”.

Nelle ultime ore Guenda Goria ha dato qualche aggiornamento sul suo stato di salute, dicendo di essere ancora molto affaticata e dolorante, ma di essere finalmente tranquilla per non correre più gravi rischi per la sua salute. Certo, ci vorrà tempo per riprendersi sia fisicamente che emotivamente, ma la coppia ora può dormire sonni più tranquilli.