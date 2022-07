Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono sposati, tutto sul matrimonio “segreto” a Las Vegas: le foto

I due hanno deciso di sposarsi in gran segreto a Las Vegas con pochi intimi al seguito. Il sito di gossip statunitense TMZ ha dato la notizia, diffondendo in esclusiva anche dei video dei due appena prima di sposarsi. Come sono andate le cose.

Ben Affleck e Jennifer Lopez sposi: le nozze riprese da TMZ

Potrebbe essere una spy story invece è solo un matrimonio. Nel suo sito web/newsletter, OnTheJlo – Jennifer Lopez e il suo staff hanno diffuso nel weekend una valanga di foto, video e immagini con tutti i dettagli di un matrimonio segreto avvenuto dopo 20 anni di fidanzamenti, separazioni, matrimoni e figli avuti da altri partner.

“Ce l’abbiamo fatta – dice Jennifer Lopez annunciando il matrimonio agli iscritti di OnTheJLO – L’amore è bellissimo. L’amore è gentile. E si scopre che l’amore è paziente. Paziente da vent’anni”– come riporta il sito TMZ. I due sono stati insieme dal 2002 al 2004 infatti e avrebbero dovuto sposarsi ma si lasciarono poco prima della data prevista per il matrimonio. La coppia ha deciso quindi di sposarsi nella “città del peccato” ma è arrivata in ritardo. “Ieri sera siamo volati a Las Vegas – ha detto JLo, abbiamo fatto la fila per una licenza con altre quattro coppie” – avrebbe detto Lopez, aggiungendo che insieme a loro, in coda per l’altare di Las Vegas, c’eano “due uomini e una giovane coppia che ha fatto tre ore di macchina da Victorville per il secondo compleanno della figlia: tutti noi vogliamo la stessa cosa: che il mondo ci riconosca partner e dichiari il nostro amore al mondo attraverso l’antico e quasi universale simbolo del matrimonio”.

Jennifer Lopez e Ben Affleck si sposano: le foto e i vestiti del matrimonio

Negli scatti diffusi da OnTheJlo e riportati da TMZ, si vedono quindi i due coniugi prima di andare all’altare, immortalarsi in abiti nuziali – rigorosamente – in momenti diversi.

Lei indossa un abito bianco molto fine, con corpetto stretto smanicato e a girocollo e gonna leggermente ampia dai fianchi in giù. I capelli raccolti solo nella parte superiore, lasciati sciolti con le punte leggermente ondulate. Make up e accessori semplici ma efficaci: inclusa una borsa, bianca, che probabilmente ha portato all’altare. Ben Affleck invece indossa un vestito spezzato: pantaloni neri, in tinta con il papillon dello stesso colore, camicia e giacca invece sono bianche.

Secondo quanto riporta TMZ, Jennifer Lopez avrebbe detto che sono arrivati alla cappella del matrimonio appena in tempo prima che chiudesse.

Inoltre avrebbero voluto Elvis a officiare le nozze, ma non era disponibile. Un matrimonio comunque tenuto segreto a tutti, probabilmente noto solo ai figli della coppia – due quelli di JLo, tre sono invece i figli di Affleck, nati dal matrimonio con l’attrice Jennifer Garner. Poi però, marito e moglie sono venuti allo scoperto e hanno pubblicato una serie di foto su Instagram. Innanzitutto un selfie da sposati sulla pagina di Ben Affleck, sempicemente con l’annuncio “Officially married” seguito da cuori. Infine JLo ha pubblicato una foto sotto le coperte di quello che sembra il letto da luna di miele, con fede in bella mostra.

Si tratta – per inciso – del secondo matrimonio di Ben Affleck, per Jennifer Lopez invece questo è il quarto matrimonio.