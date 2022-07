Oroscopo di Paolo Fox per la settimana 18-24 luglio: i segni più fortunati fino al weekend

Ecco l’oroscopo settimanale che è stato preparato dall’astrologo Paolo Fox per la settimana dal 18 al 24 luglio con le previsioni relative a tutti i segni zodiacali.

Ariete

Buona settimana per i nati nell’Ariete con decollo di nuovi rapporti in amore, per i quali sarà necessario abbandonare il nervosismo in modo da superare gli ostacoli. Per il lavoro è necessario trovare coraggio per affrontare i cambiamenti in arrivo.

Toro

Per i nati nel Toro sarà una settimana a 4 stelle con buone notizie sia per l’amore che per l’amicizia. In caso di un invito deve essere accettato. Nel campo del lavoro, se necessario, è bene rimettersi in gioco senza paura di sbagliare grazie anche alla presenza della Luna favorevole.

Gemelli

Anche per i Gemelli l’oroscopo di Paolo Fox prevede una settimana a 4 stelle con Venere stabilmente dalla loro parte. Necessario approfittare anche di Mercurio che favorirà gli incontri. Sul lavoro sarà necessario in questa settimana risolvere un problema.

Cancro

I nati nel segno dovranno sfruttare la presenza di Venere favorevole specialmente nella giornata di lunedì, per cercare nuovi rapporti. Per il lavoro è possibile di dover fare i conti con alcuni cambiamenti e possibili cambi di ruolo.

Leone

Settimana ottima per il Leone con l’avvicinarsi dell’ingresso di Mercurio nel segno. L’importante in amore in questa settimana è lasciarsi andare. Per quanto riguarda l’ambito lavorativo i nati nel segno devono approfittare della presenza di Giove e sfruttare le collaborazioni.

Vergine

Dopo un periodo di tristezza nelle settimane precedenti, potrebbero arrivare delle soddisfazioni in amore ma è importante la massima serenità. Per il lavoro i nati nel segno stanno già elaborando progetti per il prossimo anno ma è necessario mettere a frutto quanto imparato dagli errori precedenti.

Bilancia

Per i nati nella Bilancia sarà una settimana molto impegnativa sul fronte del lavoro e questo potrebbe causare qualche problema nell’ambito sentimentale. Nei giorni di martedì e mercoledì sarà necessario fare chiarezza e mantenere la prudenza.

Scorpione

I nati nel segno in questa settimana avranno molta calma dal punto di vista sentimentale e sarà l’occasione giusta per rimettersi in gioco e prendersi una rivincita. Attenzione massima nel campo del lavoro a causa della Luna in posizione opposta. Occhio anche agli acquisti.

Sagittario

Per i nati nel Sagittario una settimana che favorisce gli incontri in ambito sentimentale, specialmente dopo la metà, mentre nell’ambito lavorativo per i nati nel segno inizia una fase di recupero grazie alla presenza favorevole di Giove.

Capricorno

Nell’ambito dei sentimenti i nati nel Capricorno devono mantenere la calma e cercare di non avere dei ripensamenti. Per quanto riguarda il lavoro è necessario mettere da parte le polemiche e le discussioni, pensando invece a mantenere la calma.

Acquario

Per i nati nell’Acquario sarà una settimana a 4 stelle con fortuna nelle storie d’amore, anche se potrebbero portare ad un rapporto intrigante. Sul lavoro è il momento di sfruttare le proprie idee ma facendo attenzione ai soldi che non si devono sperperare.

Pesci

Per i nati nei Pesci già da lunedì inizierà l’effetto positivo di Venere nell’ambito sentimentale con diversi cambiamenti positivi. Ottima anche la giornata di giovedì. Sul lavoro i nati nel segno hanno bisogno di cose nuove ed interessanti, ma prima di fare un cambiamento è necessario riflettere bene.