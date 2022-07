Pippo Baudo, il figlio Alessandro vola in Italia dall’Australia per stare vicino al padre: come sta il conduttore

L'artista, riconosciuto da Pippo Baudo all'età di 30 anni, ha deciso di trasferirsi in Italia per stare vicino al padre. Le sue parole.

Ore di preoccupazione per Pippo Baudo dopo che il figlio Alessandro ha reso nota la decisione di trasferirsi in Italia dall’Australia per stargli vicino. In realtà a quanto si apprende, Pippo Baudo è in salute, ma il figlio vuole comunque avvicinarsi a lui.

Chi è Alessandro, il figlio “segreto” di Pippo baudo

Vale la pena di contestualizzare. Alessandro, detto Alex, è il musicista figlio di Pippo Baudo ma per lungo tempo questo legame è stato tenuto nascosto. L’uomo infatti ènato da una relazione avuta da Pippo Baudo in gioventù con Mirella Adinolfi mentre lei era sposata con Tullio Formosa, dirigente Rai da cui aveva avuto altri figli in precedenza.

Si tratta di anni in cui l’adulterio è ancora considerato un reato, e In un’intervista a Domenica Live, Alex Baudo aveva raccontato di avere scoperto del padre dopo averlo visto molte volte come uno showman: “Da piccolo lo seguito in tv (…) La televisione l’ha inventata lui – aveva detto – Ed è anche molto seguita in Australia”. Il riconoscimento è avvenuto dopo la morte di Tullio Formosa, quando Alessandro aveva già trent’anni. In un’intervista al Corriere della sera, Baudo aveva raccontato: “Ho dovuto fare un esame del dna. Oggi ci sentiamo, ci vediamo.

Ma è stato un trama per me : incontrare un figlio quando ha già 40 anni e abbracciarlo alla fine del riconoscimento, davanti all’ufficiale dell’anagrafe”. Un momento emozionante ma certamente anche difficile da assimilare: “Per me è stata una botta – aveva detto Pippo Baudo – da punto di vista psicologico molto forte“. I due comunque nel tempo hanno costruito un legame sincero, “Mio padre è un uomo onesto, un professionista elegante e preparato” – aveva detto Alex a Storie Italiane, per poi affermare: “E’ super Pippo!”.

Come sta Pippo Baudo e la scelta del figlio di trasferirsi in Italia

L’ultima apparizione di Pippo Baudo in televisione risale al 2021, quando ha partecipato da guest star alla serata di apertura di Ballando con le stelle.

Ma si tratta probabilmente di una scelta. Lo showman, a quanto sappiamo, sta bene e probabilmente si sta godendo i nipoti e la pensione.

Ha compiuto 86 anni lo scorso 7 giugno e con l’occasione ha festeggiato proprio insieme ad Alessandro, che ha condiviso una foto insieme sui social. Oggi Baudo è sia nonno – di Nicholas e Nicole, gemelli figli della figlia Tiziana Baudo – e bisnonno, dopo che Sean, figlio di Alex è diventato padre a sua volta.

Nelle ultime ore molti siti si sono allarmati dopo aver appreso che Alex Baudo ha deciso di trasferirsi in Italia. Si tratta in realtà di una decisione indipendente dalle contingenze. Al settimanale DiPiù, Alex Baudo ha spiegato di volersi trasferire a Terni principalmente per dare un messaggio al padre: “Io sono vicino a te, se hai bisogno chiama e io corro”. Ma su Pippo Baudo dice: “Ha la sua bella età ma la sua tempra è forte, la voce squillante”.