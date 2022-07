Valeria Marini: “Un anno fa volevo farmi suora”. Oggi la passione con Eddy: “Facciamo l’amore tutte le sere”

In una lunga intervista al Corriere della sera, Valeria Marini si racconta. Parla dei suoi genitori, del rapporto con gli uomini e di quella volta in cui ha pensato di farsi suora.

Valeria Marini si racconta: le origini sarde e il rapporto con la religione

Ha la Sardegna nel sangue anche se è nata a Roma: Valeria Marini, che oggi ha 55 anni, si è trasferita lì quando ne aveva sette perché i genitori si erano separati. Dalla Sardegna però non si è mai staccata: “Sono molo orgogliosa di essere sarda e di averne assimilato i valori: lealtà, forza di volontà, rispetto per gli altri, testardaggine, generosità” – dice la showgirl.

Ma dalla sua famiglia ha ereditato anche un forte sentimento religioso, in particolare dalla madre: “La fede – spiega Marini – è un dono che ho da quando ero bambina e mia madre ci mandava i montagna ai Kinderheim: io stavo sempre in chiesa”. Nel suo intimo infatti c’è un forte legame con la religione cattolica: “Prego tutte le sere: Ave Maria, Padre nostro e Gloria al Padre” – dice la showgirl, ma ammette: “Va bene anche una preghiera che ti viene dal cuore: essere forte, essere forte, non farmi prendere dallo sconforto, la salute di mia madre“. L’attrice racconta di apprezzare molto l’attuale Papa e di esserne affascinata: “Non c’è domenica che non senta l’Angelus, spesso lo condivido anche sui social: questo papa è un santo, vorrei tanto conoscerlo“.

Alla fine Valeria Marini confessa a Elvira Serra del Corriere della sera di aver pensato di farsi suora: “Ci ho pensato un anno fa, dopo tante difficoltà. Mi sono detta: ora prendo i voti e mi chiudo in convento”. Lo avrebbe considerato per davvero: “Ne ho parlato con mia mamma e con un sacerdote – rivela la showgirl – Ma poi ho capito che questa scelta non può essere una fuga dalle difficoltà, non sarebbe giusto”.

La soluzione quindi è stata diversa: “La scelta giusta è pregare, aiutare gli altri ed essere una cattolica praticante”.

Valeria Marini e gli amori: la castità e la sua nuova fiamma Eddy

Ad affermazioni così forti, la giornalista del Corriere non ha potuto che porre alla showgirl una domanda: “Come la mettiamo con la castità fuori dal matrimonio” – ha chiesto. Marini allora ha spiegato: “La religione ci pone dei limiti, poi sta a noi rispettarli.

Per me la regola più importante è: rispetta il prossimo come te stesso”. Quindi precisa: “Comunque, sinceramente, la castità è contro natura…”.

In effetti la castità non le si addice, anche se dichiara di avere “Ottenuto l’annullamento dalla Sacra Rota” delle nozze con l’imprenditore Giovanni Cottone, con cui quindi non avrebbe ‘consumato’ il matrimonio (una versione smentita da Cottone). Oggi non si sa molto della vita sentimentale di Valeria Marini, ma nel corso di questa intervista ha confermato le indiscrezioni che la volevano legata a un imprenditore napoletano di nome Eddy Siniscalchi, di vent’anni più giovane di lei. Su di lui, l’attrice ha fatto delle confessioni bollenti: “Facciamo l’amore dalla mattina alla sera” – ha detto.

Marini sembra molto coinvolta da lui: “È meraviglioso – dice – mi fa sognare, mi chiama “Vita mia”. E zittisce le voci che puntano il dito sulla differenza anagrafica dicendo: “L’età è solo un numero”.