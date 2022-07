Emily Ratajkowski prossima al divorzio: voci di tradimento da parte del marito Sebastian Bear-McClard

Emily Ratajkowski potrebbe presto far felice l’universo maschile e part dei quello femminile a livello mondiale. Pare, infatti, che la giovane modella, scrittrice e attrice sia intenzionata a divorziare dal marito Sebastian Bear-McClard, dopo 4 anni di matrimonio.

Emily Ratajkowki tradita dal marito? Le indiscrezioni

Emily Ratajkowki potrebbe presto essere single, sia in concreto che a livello legale. Alcuni indizi fanno infatti ritenere imminente il divorzio da Bear McClard, l’uomo che dal 2018 è suo marito e con il quale nel 2021 ha avuto il figlio Sylvester. La notizia arriva dalle pagine di Page Six: la responsabilità della rottura sarebbe di lui, che pare abbia tradito la modella (non si sa se si sia trattato di un episodio occasionale o di un adulterio seriale).

La Ratajkowski, nel frattempo, da un po’ si mostra sempre da sola, pare abbia tolto la fede e alcune persone vicino a lei ne dicono di ogni sul -quasi- ex marito. Bear-McClard viene infatti da alcuni definito “imbroglione seriale” e “disgustoso”.

Emily Ratajkowski, il matrimonio dopo un fidanzamento lampo

Quello di Emily Ratajkowski era stato un innamoramento fulmineo, con un matrimonio altrettanto veloce.

La modella aveva infatti conosciuto il marito da poche settimane quando i due avevano annunciato di volersi sposare.

Il matrimonio era avvenuto nel febbraio 2018, ed era avvenuto in segreto in tribunale a New York. Lui è un produttore cinematografico, nonché un attore.

Va detto che la Ratajkowski per il momento non ha dato indizi ulteriori, e che la coppia un mese fa si trovava in Italia, in vacanza con il figlio e non sembrava esserci alcuna maretta.