Oroscopo del giorno di Paolo Fox, le previsioni per il 20 luglio 2022: Toro nervoso, Cancro in grande forma

L'oroscopo dell'astrologo Paolo Fox per il giorno 20 luglio prevede grandi miglioramenti per alcuni degli abitanti del cielo. Vediamo quali sono i segni che avranno ottime notizie.

Cosa prevedono le stelle per le calde giornate estive? Vediamo insieme l’Oroscopo del giorno di Paolo Fox: le previsioni per il 20 luglio.

Ariete

Le stelle ti regalano grinta ed energia da vendere quindi è il momento giusto per iniziare un’attività sportiva che rimandi da tempo o un progetto che hai in testa.

Toro

Non ti svegli nel pieno della forma e questo ti rende un po’ nervoso anche nei confronti del partner che ultimamente si sente molto trascurato.

Gemelli

Una particolare vena polemica non ti rende simpatico nei confronti degli altri. Cerca di evitare le discussioni inutili e rilassati per ritrovare il giusto equilibrio.

Cancro

Le stelle ti regalano fascino e dolcezza da vendere, sei pronto a conquistare qualsiasi persona, anche chi ti ha sempre evitato fino a oggi non riuscirà a starti lontano.

Leone

Un po’ di stanchezza accumulata nei giorni scorsi non ti rende pronto ad affrontare gli impegni quotidiani.

Vergine

Venere nel segno è pronta a regalarti una serie di soddisfazioni in qualsiasi settore, soprattutto in quello lavorativo.

Bilancia

Riesci a gestire con facilità tutti gli impegni quotidiani e i tuoi superiori sapranno apparezzare.

Scorpione

Non è il momento giusto per sostenere delle spese inutili, una persona che conosci potrebbe esserti d’aiuto per capire quali investimenti sono sbagliati e quali giusti.

Sagittario

Hai una gran voglia di riposarti, se possibile cerca di prenderti un permesso per passare una giornata all’insegna dell’allegria al mare o in montagna.

Capricorno

Non cercare di avere ragione a tutti i costi soprattutto con il partner che si sente non solo messo da parte ma anche trattato male. Cerca di trattenere la rabbia.

Acquario

Hai una salute al top e questo ti permette di vedere i piccoli problemi come delle questioni risolvibili con facilità. Meglio così!

Pesci

Un po’ di testardaggine ti rende poco socievole nei confronti degli altri. Se non hai voglia di stare in compagnia meglio rimanere dentro casa evitando di stare con gli amici.