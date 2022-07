Si è suicidata la sorella del compositore Giovanni Allevi: trovata morta nel suo appartamento ad Ascoli Piceno

La donna, insegnante e pianista, è stata ritrovata dalle forze dell'ordine dopo che un familiare, preoccupato perché non riusciva a mettersi in contatto con lei, ha dato l'allarme.

Nuovo enorme dolore per Giovanni Allevi, che pochi mesi fa ha ricevuto una diagnosi di mielina multiplo. La sorella del compositore, Maria Stella Allevi, è stata trovata morta questa notte nella sua casa di Ascoli Piceno. Dai primi rilievi sembrerebbe che la donna si sia tolta la vita.

Maria Stella Allevi trovata morta in casa: un gesto volontario

Maria Stella Allevi era una pianista ed un’insegnante, e lavorava in una scuola di Ascoli Piceno. È stata ritrovata morta nel suo appartamento, dove viveva sola, dopo che un familiare che non riusciva a mettersi in contatto con lei ha dato l’allarme alle forze dell’ordine.

I carabinieri di Ascoli Piceno hanno deciso di intervenire e sono entrati nell’appartamento dove hanno trovato il corpo senza vita della donna. Non c’era nessun biglietto, ma la dinamica del ritrovamento ha portato i carabinieri a concludere che si tratterebbe di un gesto volontario. Secondo alcune fonti nel pomeriggio potrebbe esserci una ricognizione del corpo da parte delle forze dell’ordine, ma è già stato deciso di restituire il corpo alla famiglia.

Giovanni Allevi e la diagnosi del mieloma multiplo

È un momento di grandissima fragilità per il compositore, che si trova a vivere questo lutto improvviso proprio mentre sta combattendo contro il mieloma multiplo che ha scoperto di avere qualche mese fa e che lo ha costretto a rinunciare al tour estivo al fine di sottoporsi alle cure.

Allevi aveva parlato della malattia attraverso i social, scrivendo: ”Non ci girerò intorno: ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa. La mia angoscia più grande è il pensiero di recare un dolore ai miei familiari e a tutte le persone che mi seguono con affetto. Ho sempre combattuto i miei draghi interiori in concerto insieme a voi, grazie alla Musica.

Questa volta perdonatemi, dovrò farlo lontano dal palco”.

Per ora il compositore non ha rilasciato commenti sul recentissimo lutto.