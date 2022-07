Don Matteo anticipazioni, la puntata di stasera 20 luglio: guai in amore per il maresciallo Cecchini, cosa accade

In questa puntata di Don Matteo gli abitanti di Gubbio dovranno fronteggiare una situazione spinosa, mentre Cecchini avrà problemi di gelosia con Elisa.

Don Matteo è una delle fiction italiane più amate di sempre e la più longeva in assoluto della TV del Bel Paese. La stagione 13 ha visto l’addio di Terence Hill, che per anni ha ricoperto il ruolo di Don Matteo. Adesso sono in onda le repliche delle stagioni passate, nello specifico è attualmente riprodotta la stagione numero 12.

Episodio sette di Don Matteo: Non rubare

Se non hai mai visto la stagione 12 di Don Matteo e la stai recuperando ma vuoi qualche anticipazione sull’episodio del 21 luglio, sei nel posto giusto! La puntata che andrà in onda su Rai 1 questo giovedì si intitola Non rubare.

Di cosa si occuperà stavolta il nostro Don preferito?

La puntata inizia con Don Matteo che trova il corpo di una donna, ormai senza vita. Al funerale partecipa la figlia della vittima, una ragazza di 16 anni di nome Alice, la quale racconta ai Carabinieri la sua ipotesi sulla morte della madre. In base al resoconto della ragazza, la madre si era recata in quella cittadina per andare alla ricerca della sua altra figlia, una presunta gemella di Alice.

Don Matteo, cosa accade ai protagonisti: Cecchini in difficoltà

Intanto Sofia fa amicizia con Alice mentre quest’ultima è ospitata in canonica. Secondo Sofia la gemella di Alice potrebbe essere Maddalena, la nuova fidanzata di Rik.

Intanto Anna non sa se lasciarsi andare a Sergio dopo il loro bacio.

Sembra prendere una decisione: mettere fine alla relazione con Sergio e ritornare da Marco. Tuttavia quest’ultimo viene visto in compagnia di Sara e Anna cambia idea. Ritorna da Sergio ed è ormai certa che lui sia la scelta più giusto.

Anche il maresciallo Cecchini deve confrontarsi con alcuni problemi d’amore: il padre di Marco, Eugenio Nardi, prova a corteggiare Elisa e il maresciallo si lascia prendere dalla gelosia. Così finge di avere una relazione speciale con Elena Sofia Ricci, un’attrice che si trova in città per un breve periodo di tempo.