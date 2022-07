L’oroscopo di Paolo Fox per il 21 luglio 2022: tutti i segni e le previsioni, chi sono i fortunati di questo giovedì

L'oroscopo di Paolo Fox di questo giovedì 21 luglio prevede alcuni piccoli ma sostanziali cambiamenti per i segni di fuoco. Per alcuni saranno cambiamenti in positivo.

Per non farsi trovare impreparati è bene avere un’idea di quello che ci aspetta nel futuro. In questo articolo ecco l’oroscopo di Paolo Fox per il 21 luglio 2022: tutti i segni e le previsioni.

Ariete

I nati sotto il segno dell’Ariete hanno bisogno di una vacanza senza ombra di dubbio; allentate un po’ la corda al lavoro altrimenti rischiate di non farcela.

Toro

Cercate di mantenere la calma con un collega che cerca di mettervi i bastoni tra le ruote da molto tempo.

Gemelli

Questa mattina vi svegliate con il piede sbagliato e questo si ripercuote anche nella sfera sentimentale, non scaricate le vostre tensioni sul partner.

Cancro

Una salute al top vi rende pronti ad affrontare gli impegni quotidiani con la grinta giusta ma ricordate anche di riposare altrimenti non ce la farete.

Leone

Siete molto aggressivi e questo vi rende poco simpatici nei confronti degli altri; ricordate che non sempre la ragione è solo dalla vostra parte.

Vergine

Non avete gran voglia di lavorare in questa calda giornata estiva ma non temete perché le ferie sono quasi vicine e potrete sfoggiare il vostro fascino conquistando chi volete.

Bilancia

Avete molta voglia di fare in questa giornata, cercate di coinvolgere anche la famiglia, il partner o gli amici per passare delle ore piacevoli che non riuscirete a dimenticare facilmente.

Scorpione

Venere è dalla vostra parte regalandovi un fascino unico e un carisma al quale pochi riusciranno a resistere. Se state cercando l’anima gemella è molto probabile che oggi la troverete.

Sagittario

I nati nel segno del Sagittario iniziano ad accusare un po’ di stanchezza per il lavoro arretrato; è il momento giusto per programmare le ferie e pensare solo a divertirsi.

Capricorno

Siete sempre troppo nervosi e questo vi rende poco piacevoli nei confronti del partner che inizia a stancarsi dei vostri scatti d’ira.

Cercate di cambiare perché altrimenti rimarrete soli.

Acquario

Una gran voglia di vivere è proprio quello che vi caratterizza in questa giornata estiva, usate le energie per terminare alcuni progetti in sospeso e godervi la serata in compagnia degli amici.

Pesci

Vi sentite davvero molto bene grazie a Marte nel segno che vi da la carica giusta per superare dei piccoli ostacoli.