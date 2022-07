Alba Parietti innamoratissima: la dedica al compagno Fabio Adami e la foto

La showgirl dice di non essere mai stata così felice e pubblica una foto con il suo compagno. La dedica

Ha 61 anni appena compiuti, ma il fisico e l’energia di una 20enne. Alba Parietti, regina della televisione italiana degli anni ’90-2000, oggi è molto attiva sui social, dove condivide spesso dei momenti della sua vita in famiglia e degli scatti al figlio Francesco Oppini. Negli ultimi tempi però sembra sempre più innamorata, tanto da aver fatto una dedica al compagno sul suo profilo Instagram.

Alba Parietti e l’amore ritrovato

In un’intervista a l’Estate in diretta, Roberta Capua osservava di vederla particolarmente bella e luminosa, chiede di saperne di più. “Ero una donna graniticamente non disillusa ma ho pensato che la vita mi aveva dato tanto e mi dovevo accontentare.

Allora è successo qualcosa che io non mi aspettavo, cioè è arrivato veramente il grande amore della mia vita. Il grande amore non deve chiedere, arriva”. Parietti racconta di stare attraversando un periodo molto positivo per lei: “Una stagione veramente meravigliosa, di un amore incondizionato, reciproco e che mi ha fatto ritrovare passione e famiglia”. L’attrice ha un figlio, Francesco Oppini, a cui è molto legata e che è nato dal matrimonio con Franco Oppini, ma da qualche tempo ha fatto spazio nel suo cuore anche a un altro uomo, Fabio Adami.

A proposito di lui, la showgirl dice: “L’amore esiste”.

Alba Parietti, chi è il fidanzato Fabio Adami e la dedica al compagno su Instagram

In una foto scattata all’Isola del Giglio, nelle acque della Toscana, Alba Parietti lascia un messaggio d’amore molto romantico al compagno. “L’amore non ha bisogno di parole, bastano gli sguardi” – inizia così il suo post.

Poi l’attrice continua, con parole piene di carattere: “Ma te lo voglio dire: nessuno mi ha mai reso più felice di te”. L’uomo è un manager romano di 55 anni con un due figli e due grandi amori in passato.

Prima di lui, Alba Parietti era stata sentimentalmente legata a Franco Oppini, padre di suo figlio, poi al filosofo Stefano Bonaga, all’attore Christopher Lambert, al musicista Cristiano De André, nonché al principe Giuseppe Lanza di Scalea, morto nel 2020. Nessuno di loro, pare però che avesse mai conquistato tanto spazio nel cuore di Parietti. Questa volta, voci di corridoio parlano fiori d’arancio, ma chissà!