Bianca Atzei è incinta: l’annuncio della cantante e di Stefano Corti dopo il dramma dell’aborto

Grande gioia in casa di Stefano Corti e Bianca Atzei: la cantante, infatti, ha appena comunicato di aspettare un bambino. Per la coppia si tratta di un grande momento di felicità che arriva dopo un grande dolore provato nel 2021, quando la coppia aveva perso una precedente gravidanza.

Bianca Atzei incinta, l’annuncio su Instagram: “Ti daremo tutto il nostro amore”

L’annuncio è stato fatto sia da Stefano Corti che da Bianca Atzei su Instagram, con un post di coppia che mostra lui che bacia la pancia di lei: “Ti abbiamo desiderato/a più di ogni altra cosa al Mondo. Ti aspettiamo e ti daremo tutto il nostro amore”.

Nelle stories Stefano Corti ha ironizzato sul lieto evento -come è sua cifra stilistica fare- ed ha scritto: “Speriamo sia mio!”.

Bianca Atzei e il dolore dell’aborto precedente: “La gravidanza si è interrotta”

Per Bianca Atzei questa gravidanza arriva solo dopo un’esperienza molto drammatica che i due avevano vissuto un anno fa, e che lei aveva voluto condividere sui social. Dopo un anno di tentativi di rimanere incinta, Bianca Atzei si era infatti sottoposta a degli esami e poi a delle cure per avere una gravidanza che, alla fine, era arrivata. Purtroppo dopo alcuni mesi le cose erano precipitate: ”Purtroppo quella felicità è sparita quando abbiamo saputo che la gravidanza si è interrotta dopo alcuni mesi e si è dovuto intervenire chirurgicamente”.

Per la coppia era stato un momento di dolere immenso: ”Tante donne hanno affrontato e affrontano questo dolore. Ora so cosa si prova e sono vicina a tutti coloro hanno passato una situazione come la nostra. Mi dispiace che per molte donne sia così complicato avere un figlio, o addirittura impossibile”. La cantante aveva però spiegato di non essersi rassegnata e di sperare ancora nella realizzazione del suo desiderio: “Bisogna solo andare avanti, sono sicura che arriverà di nuovo qualcosa di bello. Tengo ancora vivo il sogno di diventare mamma. Torno a sorridere”.