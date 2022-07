Law and Order in lutto, membro della troupe ucciso sul set: come è avvenuto l’omicidio

L'uomo sarebbe stato colpito al collo e alla testa mentre si trovava sulla sua auto nella zona in cui avrebbero dovuto svolgersi le riprese. Immediata la reazione della NBC e di Universal Television.

La celebre serie tv americana è stata travolta dall’omicidio di uno dei componenti dello staff. Un omicidio nelle prime ore della mattina, che ha sconvolto la casa di produzione.

Omicidio sul set di Law and Order

Si è trattato di un’uccisione a sangue freddo, quella di Johnny Pizarro. Veniva dal Portorico e aveva 31 anni. “Voleva lavorare nel mondo dello Spettacolo” – dicono i suoi affetti al New York Times. L’uomo non era un attore ma apparteneva allo staff della troupe. Il suo compito era quello di vigilare che nessuno parcheggiasse dove la produzione stava girando (e dove aveva ottenuto i nulla osta necessari a evitare il parcheggio nelle ore lavorative).

Non si sa se spinto da rabbia o da altri sentimenti, ma l’assassino avrebbe agito d’impulso: avrebbe spalancato la portiera e avrebbe esploso tre colpi di arma da fuoco contro Pizarro. Ferito al volto e al collo, Pizarro sarebbe morto in ospedale. L’omicidio è avvenuto nel quartiere di Greenpoint a Brooklyn, New York.

La reazione delle istituzioni

Il sindaco di New York, Eric Leroy Adams, ha fatto sapere tramite il suo portavoce che intende “Fare luce e assicurare il colpevole alla Giustizia”. Stando alle comunicazioni diffuse dalla polizia e riportate dai media americani, Pizarro si trovava seduto in macchina alle 5.15 di ieri mattina e il decesso è stato dichiarato alle 6.

L’ospedale in cui sarebbe stato trasportato era quello di Woodhull a Brooklyn. In un comunicato congiunto, NBC e Universal Television hanno mostrato cordoglio per uqanto accaduto. “Siamo terribilmente dispiaciuti e sotto shock nell’apprendere che uno dei nostri dipendenti è stato vittima di un crimine ed è deceduto. Stiamo collaborando con le forze dell’ordine impegnate nelle indagini. I nostri cuori sono al fianco della famiglia e degli amici”. Quindi il comunicato si conclude con un “Chiediamo che venga rispettata la loro privacy”.