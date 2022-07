Oroscopo di Paolo Fox del 22 luglio 2022: ottima giornata per i segni di fuoco

Prima della fine settimana vediamo in dettaglio l’oroscopo di venerdì 22 luglio 2022 con le previsioni stilate da Paolo Fox, per i nati nei 12 segni zodiacali.

Oroscopo Ariete

Per i nati nel segno venerdì sarà un giorno molto favorevole nel campo dell’amore e sarà quindi necessario approfittarne. Per quanto riguarda il lavoro sarà un giorno stressante ma anche il preludio ad un periodo di relax.

Oroscopo Toro

Per i nati nel segno del Toro sarà una giornata con amore in vista grazie alla Luna presente nel segno. Anche gli affari vanno bene, ma bisogna sempre insistere per fare di meglio.

Oroscopo Gemelli

I nati nei Gemelli che negli ultimi giorni hanno conosciuto delle persone misteriose, dovranno cercare di approfondire questa conoscenza.

Nell’ambito del lavoro è necessario staccare dagli impegni troppo duraturi.

Oroscopo Cancro

Per i nati nel segno Venerdì sarà una giornata abbastanza dubbia per quanto riguarda i sentimenti, per cui si devono evitare le discussioni con il partner. Anche nel campo del lavoro potrebbero presentarsi dei problemi da risolvere.

Oroscopo Leone

I nati nel leone avranno il cielo dalla loro parte, e quindi dovranno cercare di sfruttare al meglio la giornata dal punto di vista dei sentimenti.

Nel campo del lavoro i nati nel segno riceveranno apprezzamenti dai colleghi.

Oroscopo Vergine

I nati nel segno avranno un vero e proprio burn-out di emozioni e sarà quindi necessario fare chiarezza. Per quanto riguarda il lavoro è necessario non considerare amici i colleghi.

Oroscopo Bilancia

I nati nel segno avranno la tendenza a sentirsi troppo grandi e rinchiusi in un ambiente troppo piccolo per cui devono fare molta attenzione in amore, mentre il lavoro è soddisfacente, anche se si ricercano dei cambiamenti.

Oroscopo Scorpione

Il transito della Luna nello Scorpione è favorevole per i nati nel segno che devono approfittarne in amore.

Solita routine per quanto riguarda il lavoro, con le vacanze che si avvicinano.

Oroscopo Sagittario

Nell’ambito sentimentale ai nati nel segno manca certamente qualcosa nella relazione in corso e sarà quindi necessario fare chiarezza.

I nati nel segno che lavorano come dipendenti potrebbero avere una promozione in tempi brevi.

Oroscopo Capricorno

I nati nel segno nella giornata di venerdì potrebbero accusare dei momenti di confusione, per cui scegliere di rimanere soli in amore, mentre sul lavoro saranno i colleghi ad avere necessità di lavorare con voi.

Oroscopo Acquario

In amore i nati nel segno sono logorati da qualche dubbio e forse la decisione giusta è quella di lasciarlo andare. Il lavoro procede senza intoppi ma forse c’è aspettativa per qualcosa di diverso.

Oroscopo Pesci

Nella giornata di venerdì i nati nei Pesci avranno come unico scopo quello di conoscere la magia dell’amore. Nel lavoro saranno sotto pressione e chiamati a tenere duro.