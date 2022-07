Avete visto la casa vacanze di Barbara D’Urso? È un angolo di paradiso immerso nel verde, le immagini

Nei mesi estivi Barbara D'Urso si rifugia a Capalbio, in Toscana, dove ha una bellissima casa immersa nel verde con una piscina che in questi giorni di caldo scatena l'invidia dei follower.

Barbara D’Urso è conosciuta come una delle conduttrici più amate nel panorama italiano. Grazie alla simpatia innata e all’aspetto tipicamente italiano la conduttrice è molto apprezzata sia dall’universo maschile che da quello femminile. La donna ama trascorrere le vacanze nella sua casa in Toscana dove si reca subito appena ha un momento libero. Ma conosci la casa vacanze di Barbara D’Urso? È davvero pazzesca!

La campagna toscana come sfondo d’eccellenza

La casa vacanze di Barbara D’Urso è una bellissima villa immersa nel verde della Toscana, per la precisione a Capalbio, in provincia di Grosseto.

La conduttrice ama passare lì il suo tempo libero e appena può ci si reca con in compagnia dei numerosi amici che riempiono la sua esistenza.

Barbara ama la vita sociale ma nello stesso tempo non disdegna la vita di campagna; per rilassarsi coltiva il suo orto, fa lunghe passeggiate nel verde della regione oppure si rilassa a bordo della sua piscina.

Com’è la villa di Barbara D’Urso

L’ampia proprietà di barbara D’Urso è caratterizzata dalla meravigliosa villa circondata da un giardino che conta diversa ettari di terreno. Il centro d’eccellenza delle zona outdoor è di sicuro la piscina panoramica che si caratterizza non solo per l’ampiezza ma anche per il panorama mozzafiato visibile.



L’amore per gli spazi esterni della villa della conduttrice è facilmente chiaro a tutti per via delle immagini che Barbara posta sui suoi profili social caratterizzate tutte da foto dove piscina e giardino sono sempre bene in vista.

I grandi spazi esterni della villa di Barbara D’Urso

Non è solo la piscina il punto di forza della casa vacanze di Barbara D’Urso perché la maestosa villa è dotata anche di un solarium che lascia poco spazio all’immaginazione e da un giardino curato sotto ogni punto di vista.

Le foto sui social sono tutte dedicate agli spazi esterni, mancano infatti scatti delle zone indoor che probabilmente rispecchiano lo stile rustico delle zone all’aperto.