Brunella Gubler, chi era la moglie di Renato Pozzetto e come l’attore ha affrontato il lutto

Gubler era stata per 50 anni moglie di Renato Pozzetto e al suo fianco fin dall'adolescenza. Da quell'episodio, l'attore ha cambiato le sue abitudini e trovato dei modi per "lenire il dolore".

Si sono conosciuti da adolescenti e non si sono più lasciati. Brunella Gubler e Renato Pozzetto sono stati marito e moglie per circa 50 anni. Un giorno però la vita ha voluto strappare la donna dalle braccia della sua metà.

Brunella Gubler e Renato Pozzetto: come si sono conosciuti e i figli

Avevano appena 16 anni e tanti amici in comune, una comitiva, per usare un termine un po’ desueto. Erano due adolescenti sul Lago Maggiore e hanno finito per innamorarsi. Da allora un grande e imperituro amore, che è stato consacrato con il matrimonio nel 1967. Da quell’unione sono nati due figli, Francesca e Giacomo Pozzetto.

La famiglia Pozzetto è sempre stata molto riservata, ma Giacomo è molto attivo sui social, dove condivide foto dei suoi piatti. Pozzetto Jr è infatti uno chef. Francesca invece è rimasta nell’ambiente professionale del padre ed è una produttrice cinematografica. I due hanno dato a Brunella Gubler e Renato Pozzetto cinque nipoti.

Brunella Gubler: come è morta e il dolore di Renato Pozzetto per lei

L’amata moglie di Pozzetto è morta nel 2009 in circostanze che non sono mai state chiarite pubblicamente. Si è creato quindi un alone di mistero, ma la verità è che la famiglia ha scelto la strada della riservatezza su questo.

Riservata era infatti anche lei, che nei 50 anni di carriera del marito non ha mai fatto molte apparizioni televisive. Tuttavia, in diverse interviste, Pozzetto racconta che era una donna piacevole e aveva rivelato quanto fosse innamorato di lei. Al Corriere della sera, aveva dichiarato: “Era simpatica, spiritosa. È stata paziente col mio lavoro quando stavo lontano a girare”. In diverse occasioni poi aveva espresso il desiderio di vederla in sogno: “Non le parlo e, soprattutto, non la sogno.

Non sognarla mi addolora molto. Era mia moglie, vorrei rivederla” – aveva detto al Corriere della sera”.

Quando la moglie è mancata, nel 2009, per lui è crollato tutto. Ospite di Barbara d’Urso, Pozzetto aveva dichiarato alla conduttrice: “Quando è morta mia moglie facevo teatro: questo mi ha aiutato ad andare avanti. Ma le disgrazie rimangono e i ricordi sono tantissimi. Ho deciso di stare coi miei nipoti e di lenire così il dolore“. La donna si è spenta nel periodo natalizio, nella notte tra il 20 e il 21 dicembre 2009 nella casa di Milano in cui viveva insieme a Renato Pozzetto. La sua salma è stata sepolta nel cimitero di Germonio.