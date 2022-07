Demo Morselli, ve lo ricordate? Che fine ha fatto il direttore d’orchestra e cosa fa oggi: la vita privata e il lavoro

Demo Morselli per anni è stata una figura molto presente e fondamentale nel mondo della tv italiana. Morselli non ha però lavorato solo in Italia, ed ha vissuto grandi esperienze professionali.

Ricordate Demo Morselli? Il personaggio televisivo era diventato famoso grazie al programma Buona Domenica, programma pomeridiano considerato la punta di diamante di canale cinque negli anni passati e del Maurizio Costanzo Show, altra perla della rete. Ma che fine ha fatto oggi? Scopriamolo insieme.

La vita di Demo Morselli

Demo Morselli è nato a Reggio Emilia nel 1961 da una famiglia dove la musica è sempre stato il punto cardine della loro esistenza. La famiglia di trombettisti ha inculcato l’amore per le note a Demo che per questo ha studiato al Conservatorio ottenendo un diploma.

La passione e la bravura di Demo lo hanno portato a uno dei teatri più conosciuti e importanti della storia italiana: la Scala di Milano dove ha lavorato come direttore d’orchestra.

Collaborazioni d’eccellenza

Demo Morselli vanta delle collaborazioni d’eccellenza, oltre ad aver lavorato con tantissime orchestre, il direttore d’orchestra ha avuto importanti collaborazioni con Ray Charles, Ligabue e I Pooh per poi finire a Buona Domenica dove oltre alla bravura è emersa una simpatia fuori dal comune.

Nel 2004 entra a far parte del cast di Tutte le Mattine, programma condotto da Maurizio Costanzo e nel quale rimane per due edizioni.

I rapporti con Maurizio Costanzo sono eccellenti e tra loro è chiara una profonda amicizia dove regna una fiducia e un rispetto reciproco palpabile.



Nel 2008 passa in Rai per poi tornare al teatro come progettista di musical ma nel 2012 torna in televisione dove possiamo trovarlo tutt’ora.

Cosa fa oggi Demo Morselli

Dal 2012 Demo Morselli è una presenza fissa del programma i Fatti Vostri di Rai Due sempre come direttore d’orchestra.

Non si sa molto della vita privata del personaggio perché nonostante l’aspetto simpatico e l’innato umorismo Demo è molto riservato e difficilmente ama fare dichiarazioni riguardo la sfera privata.

Possiamo solo dire che da anni è legato a Lucia Montella dalla quale ha avuto una figlia.