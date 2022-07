Oroscopo di Paolo Fox del weekend 23-24 luglio 2022: tutti i segni e le previsioni dell’astrologo

Questo weekend di caldo africano sarà per alcuni un fine settimana molto positivo: scopriamo quali sono i segni più fortunati per domani e dopodomani.

Ecco l’oroscopo del prossimo weekend, preparato dall’astrologo Paolo Fox completo delle previsioni relative ai 12 segni dello zodiaco.

Oroscopo Ariete

I nati nel segno nei giorni del weekend potranno avere dei piccoli fastidi per quanto riguarda la vita di coppia, mentre nel settore del lavoro avranno come traguardo più importante quello di controllare l’ansia.

Oroscopo Toro

I single nati nel segno del Toro in questo momento non riescono a sopportare le persone che si lagnano nel settore dell’amore. Per il lavoro avranno due giorni di estrema lucidità a metà della settimana mentre il weekend sarà molto tranquillo.

Oroscopo Gemelli

La giornata di domenica porterà ai nati nel segno delle grandi emozioni, e queste si rifletteranno positivamente sull’amore. Nel campo del lavoro sono giorni che potrebbero portare delle discussioni riguardo a possibili novità.

Oroscopo Cancro

Nel prossimo weekend i single nati nel cancro avranno delle intense emozioni, mentre nell’ambito del lavoro potrebbe essere il momento per passare ad un nuovo ambito lavorativo.

Oroscopo Leone

Per i nati nel segno i giorni del prossimo weekend saranno interessanti per l’amore, ma bisogna verificare anche lo stato della coppia.

Nell’ambito del lavoro ci potrebbero essere delle variazioni rispetto ai programmi e si potrebbe verificare l’arrivo di nuovi progetti.

Oroscopo Vergine

Il fine settimana del 23 e 24 luglio sarà il punto di partenza fondamentale per la settimana successiva per quanto riguarda i sentimenti, mentre per il lavoro porterà dei chiarimenti importanti per il futuro.

Oroscopo Bilancia

Per i nati nel segno in amore c’è bisogno di complicità per far andare bene le cose mentre per il lavoro la settimana successiva sarò quella nella quale recuperare nella propria professione.

Oroscopo Scorpione

Questo fine settimana potrebbe portare i nati nel segno ad un chiarimento relativo ad una questione sentimentale, mentre nell’ambito lavorativo sarà necessario cercare qualcosa di nuovo.

Oroscopo Sagittario

Nella parte finale della settimana con Sole e Luna favorevoli, i nati nel segno avranno degli aiuti importanti per l’amore e la vita di coppia mentre nell’ambito del lavoro si deve fare mente locale sui traguardi che si avvicinano.

Oroscopo Capricorno

Il pianeta Venere in opposizione rende più difficile una tranquilla vita di coppia, mentre nel lavoro coraggio e determinazione sono gli elementi necessari per la ripartenza.

Oroscopo Acquario

Per i nati nel segno ci potrebbero essere relazioni amorose con un terzo incomodo, per cui aumentano le complicazioni. Nell’ambito del lavoro i nati nell’Acquario dovranno iniziare ad introdurre idee innovative.

Oroscopo Pesci

Per le coppie nel weekend sarà necessario chiudere in fretta delle questioni che potrebbero diventare spinose. Nel lavoro avranno una netta accelerazione dei progetti nati a rilento.