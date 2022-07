Pippo Baudo, il matrimonio con Katia Ricciarelli: le nozze, il bimbo mai nato, il divorzio e il mantenimento da record

Pippo Baudo e Katia Ricciarelli sono stati sposati per vent’anni. I due si sono conosciuti all’inizio degli anni Ottanta, unendosi in matrimonio nel 1986. Prima delle nozze con la celebre cantante lirica italiana, Baudo aveva sposato Angela Lippi, da cui ebbe la figlia Tiziana (1970), e prima ancora lo storico presentatore Rai aveva avuto una relazione con Mirella Adinolfi, dalla quale nacque Alessandro (1962), riconosciuto a distanza di più di 30 anni da Baudo perché in quel tempo Mirella era una donna sposata. Il matrimonio con Katia Ricciarelli non ha regalato alla coppia la gioia di un nuovo bambino, ma la storia d’amore con la famosa soprano resterà per sempre nel suo cuore.

Il matrimonio di Pippo Baudo e Katia Ricciarelli

Pippo Baudo e Katia Ricciarelli si sono sposati nel 1986. Per quasi vent’anni, la loro è stata una delle coppie più belle e longeve della televisione italiana, tanto da finire spesso e volentieri sulle prime pagine dei settimanali dedicati al piccolo schermo. La loro storia sembrava destinata a durare per sempre, o almeno era quello che pensava l’opinione pubblica italiana. Poi, come un fulmine a ciel sereno, è arrivato l’annuncio della separazione. Era il 2004, dopo 18 anni di matrimonio Baudo e la Ricciarelli si erano lasciati.

Il divorzio andò per le lunghe, con le pratiche che si prolungarono per circa tre anni, fino all’accordo trovato per un mantenimento da 12 mila euro che Baudo doveva versare all’ex moglie ogni mese.

Perché Pippo Baudo e Katia Ricciarelli si sono lasciati

Alla base della fine della relazione tra Pippo Baudo e Katia Ricciarelli ci furono divergenze caratteriali non più compatibili con una relazione duratura e stabile come il matrimonio. All’inizio, i diretti interessati non vollero parlare circa i motivi che li spinsero a dirsi addio, alimentando in questo modo le voci di un possibile tradimento da parte di Baudo alla sua seconda moglie.

In realtà, nulla di tutto questo. Oggi i rapporti tra i due ex coniugi sono distesi.