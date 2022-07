Riccardo Cocciante, dove vive e cosa fa oggi il celebre cantautore

Riccardo Cocciante è uno dei più grandi cantautori e compositori del nostro tempo. Venuto alla ribalta negli anni ’70, ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo della musica italiana e ancora oggi continua a partecipare attivamente alla vita culturale del paese.

Ma dove vive oggi Riccardo Cocciante? E cosa fa?

Riccardo Cocciante, la vita: la giovinezza e la famiglia

Riccardo Cocciante nasce in Vietnam da madre francese e padre italiano. All’età di 11 anni la famiglia si trasferisce a Roma dove il piccolo Riccardo, uno dei più grandi artisti del panorama italiano, inizia a muovere i suoi primi passi nel mondo magico della musica.

Il debutto arriva nel 1971 ma è un fallimento. Il vero e proprio successo arriva nel 1974, quando Riccardo pubblica l’album Anima, all’interno del quale è contenuta una delle sue canzoni più famose, Bella senz’anima. Durante la sua lunga carriera ha pubblicato ben 18 album in studio e una delle sue canzoni più note è Margherita.

In tutta la sua vita Riccardo Cocciante ha vissuto in svariati paesi. La sua patria, infatti, non è stata solo l’Italia ma per un certo periodo di tempo il cantautore ha vissuto anche in America, in Francia e nella bellissima città di Dublino.

Dove vive e cosa fa oggi il cantautore

Oggi Riccardo Cocciante ha 75 anni e continua a vivere a pieno il mondo della musica e dello spettacolo. Quest’anno, infatti, è impegnato nel tour del 2022 dedicato a Notre Dame de Paris, un’opera che nel 1998 gli fece raggiungere l’apice del successo dal momento che fu il compositore delle musiche di questo spettacolo.

Dopo vent’anni Notre Dame de Paris viene messo nuovamente in scena in tutta Italia.

La sua vita privata sembra essere molto felice. Riccardo è sposato con Catherine Boutet, una donna francese con la quale vive serenamente dal 1983, l’anno delle loro nozze.



Suo figlio David è nato nel 1990. Attualmente non è possibile sapere se il cantautore viva in Italia o in un altro Paese. Ciò che è noto è che continua a far parlare di lui, in senso positivo, nel mondo dello spettacolo.