Valeria Marini, chi è la famiglia della soubrette: chi sono i genitori ed i fratelli e che infanzia ha avuto

Valeria Marini è una delle più note showgirl del panorama italiano. in pochi però conoscono la sia storia, quali siano le due origini e chi sia la sua famiglia.

Valeria Marini è uno dei volti più noti della TV italiana. Attrice, soubrette e stilista italiana, ha un carriera invidiabile che la vede molto presente in show e programmi televisivi di vario tipo.

La sua infanzia, però, non è stata facile, soprattutto a causa della separazione dei genitori. Scopriamo insieme chi sono il padre e la madre di Valeria Marini e chi sono i suoi fratelli.

Biografia

Valeria Virginia Laura Marini nasce a Roma nel 1967 e si trasferisce a Cagliari, dove sua madre è nata e cresciuta, dopo la separazione dei genitori. La sua collaborazione più nota e duratura è stata quella con Pier Francesco Pingitore.

Sono moltissimi i programmi che l’hanno ospitata come conduttrice e showgirl. Negli ultimi anni ha anche deciso di partecipare a diversi reality show, tra cui L’isola dei famosi.

Chi sono il padre e la madre

I genitori di Valeria Marini sono stati per molto tempo lontani dal mondo della spettacolo ma non per questo lontani dalla propria figlia. Il padre, Mario Marini, è un uomo al quale Valeria Marini è molto legata e con il quale ha sempre mantenuto un rapporto di affetto sincero.

Il papà non si è mai allontanato dalla figlia, neanche dopo la separazione, avvenuta quando Valeria aveva soltanto 7 anni.

Anche la decisione di entrare nel mondo dello spettacolo presa da Valeria contro la volontà del padre non è riuscita a scalfire la loro relazione.

La madre di Valeria, Gianna Orrù, è stata per molti anni insegnante di educazione fisica e dopo la separazione è ritornata a vivere in Sardegna assieme a Valeria e agli altri 2 figli. Negli ultimi anni si è trasferita a Roma per seguire la figlia Valeria.

Chi sono i fratelli di Valeria Marini

Valeria ha affermato di essere molto legata ai due fratelli Claudia e Fabio, con i quali ha condiviso tutte le gioie e i dolori della loro infanzia e adolescenza.

Si tratta di due persone molto riservate e non si conosce molto della loro vita privata.