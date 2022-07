Francesco Campana, ve lo ricordate? È il compagno di Wanna Marchi, ecco cosa fa oggi e dove vive

Tutti ricordiamo chi sono Wanna Marchi e Stefania Nobile, la coppia composta da madre e figlia che negli anni Ottanta era nota per le televendite.

Wanna Marchi aveva sicuramente un grande talento, infatti, era in grado di rifilare il niente a tutti i suoi clienti e non è un caso che sia incappata in seri guai giudiziari.

Wanna Marchi però ha anche un marito, Francesco Campana, che lei ha sempre descritto come il grande amore della sua vita: che fine ha fatto, invece, lui?. Scopriamolo insieme.

Wanna Marchi e Francesco Campana

Il secondo marito di Wanna Marchi, quello che Stefania Nobile considera il suo vero padre a discapito di quello biologico, Raimondo Nobile, si chiama Francesco Campana.

Francesco Campana è anche l’uomo che è rimasto sempre vicino alla donna nonostante, nel 2020, sia stata accusata di estorsione e truffa e condannata a 9 anni di carcere insieme alla figlia Stefania.

Wanna Marchi e Francesco Campana sono finalmente convolati a nozze nel 2017, dopo ben 29 anni di fidanzamento: il matrimonio è stato intimo e sobrio, anche in virtù del fatto che la donna, uscita di prigione, sta vivendo la bancarotta della sua azienda.

Sebbene libera, la Marchi è comunque sul lastrico a causa del sequestro dei suoi beni che consistono in denaro, immobili e mobili.



A detta della donna, tuttavia, sembra che l’amore tra lei e Francesco sia più che sufficiente.

L’amore tra Wanna Marchi e Francesco Campana

Nonostante i guai con la legge e la grave situazione economica della teleimbonitrice più nota d’Italia, il marito Francesco non ha mai smesso di starle vicino.



Il loro è stato amore a prima vista, la Marchi, infatti, afferma che i due si sono conosciuti un martedì pomeriggio e il giovedì già convivevano: questo grande amore è ciò che lei afferma averle salvato la vita.

La donna si racconta così negli studi televisivi di “Live – Non è la d’Urso” e sebbene non sia la prima volta che accenni a suo marito, non scorda di sottolineare come lui non le abbia mai voltato le spalle, neppure quando il mondo le era contro.

L’unica colpa di Francesco, afferma la venditrice e foodblogger, è di amarla.