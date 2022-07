Massimo Boldi, chi è l’ex fidanzata Irene Fornaciari e perché si sono lasciati: la curiosità sul nome della ragazza

Massimo Boldi e Irene Fornaciari sono stati fidanzati per un anno. Insieme sembravano una coppia molto affiatata, tanto che i due si professavano innamoratissimi nelle tante interviste che erano soliti rilasciare ai settimanali di gossip. Un amore passionale il loro, che li avrebbe convinti in tempi non sospetti a unirsi perfino in matrimonio. Poi però qualcosa si è rotto, e poco prima che il sogno di entrambi andasse in porto ecco arrivare la fatidica rottura. In questo articolo presenteremo chi è Irene Fornaciari, l’ex fidanzata di Massimo Boldi.

Chi è Irene Fornaciari, per un anno la fidanzata di Massimo Boldi

Irene Fornaciari è nata il 21 luglio 1979 a Lucca, sotto il segno del Cancro.

Non è mai stata una ragazza amante del mondo dello spettacolo, tant’è vero che prima di conoscere Massimo Boldi lavorava in un negozio di abbigliamento e di gioielli nella sua città natale. Quando stavano ancora insieme, il noto attore dei cinepanettoni con Cristian De Sica l’aveva definita una creatura deliziosa, decantando tanto la sua testa quanto il bene che era solita manifestargli durante la giornata. Suo fratello è Leonardo Fornaciari, primo cittadino del comune di Porcari (provincia di Lucca).

Segni particolari? È follemente innamorata degli animali. Nel 2020 entrambi sono stati ospiti di Mara Venier a Domenica In. Durante la chiacchierata informale con la padrona di casa, “Cipollino” ha speso parole al miele per la donna che era riuscito a restituirgli quella serenità perduta dopo la morte della prima moglie.

Irene Fornaciari: il caso di omonimia

Più di qualcuno ha scambiato la fidanzata di Massimo Boldi con la nota cantautrice Irene Fornaciari, figlia dell’artista conosciuto in tutto il mondo Zucchero. Si tratta, come è facile intuire, soltanto di un caso di omonimia. Non esiste infatti alcun rapporto di parentela tra la negoziante di abbigliamento e gioielli in quel di Lucca e la ben più famosa famiglia artistica di Zucchero (nome d’arte di Adelmo Fornaciari).