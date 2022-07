Manuela Arcuri si è sposata con Giovanni Di Gianfrancesco, tutti i dettagli sulle nozze e gli ospiti vip

Manuela Arcuri si è sposata: dopo anni di fidanzamento con il compagno Giovanni di Gianfrancesco (con il quale ha avuto il figlio Mattia) la showgirl e attrice si è sposata.

Manuela Arcuri sposa il compagno e padre di suo figlio Mattia

Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco, dopo anni di felice relazione, hanno deciso di compiere il grande passo: il matrimonio è avvenuto questo weekend nei dintorni del lago di Bracciano. La coppia era circondata da parenti ed amici e si è concessa un matrimonio tradizionale: la sposa in abito bianco, location paradisiaca (il Castello Odescalchi, meta amata per le celebrazioni dei vip) e diversi ospiti vip.

Tra questi si contavano Vittorio Sgarbi, Gianluca De Matteis, Nathalie Caldonazzo, Giovanni Malagò (Presidente del Comi) ed Alberto Tarallo.

Giovanni Di Francesco è un imprenditore edile: è nato e cresciuto a Monterotondo e, nonostante la sua neo moglie sia un personaggio pubblico, lui non ha mai voluto abbandonare la sua riservatezza. Impossibile trovare sue foto su Instagram, dove ha un profilo privato, né su altri social. La coppia si è incontrata 1nel 2010 grazie ad un amico comune che li ha fatti incontrare con una cena “al buio” e pare si sia sposata in segreto a Las Vegas nel 2013.

Nel 2014 è nato il figlio Mattia e per ora i due non starebbero pensando ad allargare ulteriormente la famiglia.

Manuela Arcuri, tutti gli ex fidanzati: da Aldo Montano a Gabriel Garko

Se il rapporto con il marito è protetto da un’aura di riserbo, così non era per i precedenti fidanzati della Arcuri.

La showgirl è infatti stata fidanzata von il calciatore Francesco Coco, con Gabriel Garko (una relazione brevissima), con Aldo Montano, Milton Morales, Giovanni Malagò e Salvatore De Lorenzis. Di Gabriel Garko, dopo il coming out dell’attore, lei aveva raccontato a Barbara D’Urso:”Per me era una vera storia d’amore, con grande passione, ci piacevamo tantissimo.

Ci siamo conosciuti, innamorati e frequentati per qualche mese. La storia sarà durata cinque o sei mesi più o meno. Io ero presa. Gabriel è bellissimo, era meraviglioso. Stavamo insieme, eravamo fidanzati in tutto e per tutto. Facevamo tutto come i fidanzati normali. Poi ci siamo lasciati“.