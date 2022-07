Oroscopo della settimana di Paolo Fox: le previsioni per tutti i segni dal 25 al 31 luglio

Ecco l’oroscopo preparato da Paolo Fox per l’ultima settimana di luglio, dal 25 al 32, completo delle previsioni per tutti segni dello zodiaco.

Oroscopo Ariete

Per l’Ariete la prossima sarà una settimana da 5 stelle specialmente nel campo sentimentale con la possibilità di nuove storie. Anche per quanto riguarda il lavoro all’orizzonte si intravedono progetti importanti.

Oroscopo Toro

I nati nel segno nell’ultima settimana di luglio avranno molta energia ma per quanto riguarda l’amore potrebbe rappresentare un problema. Nell’ambito del lavoro è il momento di iniziare a programmare nuove iniziative in vista del 2023.

Oroscopo Gemelli

I Gemelli in questa settimana hanno Venere dalla loro parte, e questo li aiuta specialmente a metà settimana per il lato sentimentale. Sul lavoro si deve fare attenzione anche ai minimi dettagli senza sottovalutare niente, specialmente quando chiamati a fare delle scelte.

Oroscopo Cancro

A metà della prossima settimana la Luna e Venere saranno dalla parte dei nati nel Cancro e questo porterà risvolti positivi per quanto riguarda l’amore. Sul lavoro i nati nel segno attraverseranno una fase di riflessione per cercare di individuare le mosse giuste.

Oroscopo Leone

Ottima settimana per i nati nel Leone che avranno il pianeta Mercurio dalla loro parte.

Se ci sono storie che finiscono è necessario guardare subito avanti. Nuovi progetti in vista nell’ambito del lavoro ma con la necessità di impegnarsi al massimo.

Oroscopo Vergine

I nati nel segno nella prossima settimana potrebbero essere chiamati ad effettuare delle scelte in amore mentre ci saranno nuovi incontri per i single. Sul lavoro è necessario sfruttare al meglio le idee che vengono in mente e metterle rapidamente in pratica.

Oroscopo Bilancia

In amore è necessario lasciare da parte le esitazioni e farsi avanti con la persona che interessa, mettendo da parte la paura di sbagliare.

Per quanto riguarda il lavoro, con il pianeta Giove dissonante è il momento di restare calmi e cercare di recuperare.

Oroscopo Scorpione

I nati nel segno hanno Venere dalla loro parte e questo in amore aiuterà in particolar modo i single. Sono anche favorite delle nuove conoscenze. Nell’ambito del lavoro i nati nel segno avranno un aiuto da parte di Mercurio in vista di decisioni importanti da prendere successivamente. Necessario mantenere l’equilibrio.

Oroscopo Sagittario

I nati nel Sagittario saranno tra i più fortunati nella prossima settimana con Mercurio in posizione favorevole e dovranno lasciarsi andare in amore.

Nel lavoro si devono sviluppare le molte idee presenti cercando di guardare al futuro con positività.

Oroscopo Capricorno

Ai nati nel Capricorno resterà poco tempo per l’amore, specialmente se si lasceranno andare alle domande ed alle emozioni. Per quanto riguarda il lavoro potrebbe essere necessario ripartire da zero ma con sforzi che verranno ripagati.

Oroscopo Acquario

I nati nel segno in amore dovranno cercare di fare chiarezza nel loro cuore e guardarsi intorno, con il fine settimana che sarà importante per sciogliere i dubbi.

Attenzione sul lavoro alle persone che non sono in sintonia con le idee creative.

Oroscopo Pesci

Nella settimana, e soprattutto nei giorni centrali, i nati nel segno devono lasciarsi andare all’amore e farsi valere. Per quanto riguarda il lavoro la giornata migliore della prossima settimana è quella di martedì nella quale mettere in mostra le proprie idee.