Oroscopo di Paolo Fox del giorno 25 luglio 2022: confusione per il Cancro, gioia per i nati sotto il segno del Leone

Segno per segno ecco l’oroscopo di lunedì 25 luglio, primo giorno della settimana di questo mese caldissimo, con le previsioni elaborate da Paolo Fox.

Oroscopo Ariete

Lunedì il cielo indica per i nati nell’Ariete la necessità di essere molto prudenti nell’amore e di non prendere troppo di petto le varie situazioni. Nell’ambito del lavoro non si devono rimandare dei colloqui con i superiori.

Oroscopo Toro

Per i nati nel segno per quanto riguarda l’amore, è il momento giusto per cercare di ampliare la conoscenza di una persona, mentre nel lavoro ci saranno dei momenti di fatica ma non tarderanno i risultati.

Oroscopo Gemelli

Quello di lunedì è un bel cielo per i nati nei Gemelli in amore, specialmente per i single. Chi ha conosciuto da poco tempo un possibile partner non deve farselo scappare- Nell’ambito del lavoro i nati nel segno devono fare buon uso della loro creatività.

Oroscopo Cancro

I nati nel Cancro lunedì potrebbero avere idee poco chiare in amore e devono evitare di tenere il piede in due scarpe. Sono in arrivo delle novità nell’ambito del lavoro, specialmente in collaborazione.

Oroscopo Leone

Bel cielo per i single nati nel segno del Leone, con la Luna che può regalare delle emozioni indimenticabili in amore.

Nel lavoro è necessario sfoderare la grinta posseduta davanti ai superiori.

Oroscopo Vergine

Nell’ambito dell’amore i nati nel segno devono evitare le polemiche e di agitare le acque con il partner. Anche nell’ambito del lavoro si deve lasciar da parte l’agitazione e agire in modo razionale analizzando tutte le mosse.

Oroscopo Bilancia

I nati nel segno devono farsi avanti con la persona che li interessa nel campo sentimentale perché potrebbero avere delle belle ed inaspettate sorprese. Nel lavoro è necessario concludere entro mercoledì le trattative avviate.

Oroscopo Scorpione

In amore per i nati nel segno è il momento di ridare slancio alla coppia coinvolgendo il partner in un nuovo progetto.

Nell’ambito del lavoro non si devono alimentare le polemiche inutili, specialmente con i colleghi.

Oroscopo Sagittario

I single in amore devono iniziare a guardarsi attorno e da un’amicizia potrebbe nascere qualcosa di più.

Nell’ambito del lavoro ci sono possibili cambiamenti in vista ma solo nei prossimi mesi.

Oroscopo Capricorno

In amore i nati nel segno desidereranno maggiore propositività da parte del partner con il quale sono in coppia da tempo. Per il lavoro si deve avere ben presente in ogni momento l’obiettivo finale.

Oroscopo Acquario

I nati nel segno avranno l’ultima parola in amore e chiariranno eventuali discussioni precedenti. Nell’ambito lavorativo lunedì vedranno premiato il loro impegno e la voglia di mettersi in gioco.

Oroscopo Pesci

Per i nati nei Pesci è un periodo sfavillante in amore, e ci sarà modo di esibire il loro charme senza che nessuno possa resistere. Nel lavoro i nati nel segno sono alla ricerca di stabilità e la troveranno abbastanza presto.