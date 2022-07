Oroscopo di Paolo Fox del mese di agosto: mese top per i Gemelli, tutti i segni baciati dalla fortuna

L'oroscopo di Paolo Fox per il mese di agosto regalerà grandi soddisfazioni per alcuni segni, che vivranno delle vacanze particolarmente felici e piene di gioia.

Ecco le previsioni per il mese di agosto, che si preannuncia caldissimo, per i 12 segni dello zodiaco elaborate dall’esperto di oroscopo Paolo Fox.

Oroscopo Ariete

Per i nati nel segno agosto sarà un mese in cui arriveranno molte opportunità professionali e quindi ci sarà la possibilità di scegliere cosa fare in autunno. Per quanto riguarda il lato sentimentale, per le coppie stabili sarà un ottimo periodo.

Oroscopo Toro

Il mese di agosto sarà negativo per le persone che lavorano in proprio, con dei momenti di tensione che possono presentarsi anche dal punto di vista sentimentale per le coppie stabili.

Oroscopo Gemelli

I nati nel segno nel mese di agosto avranno la possibilità di fare delle nuove conoscenze nel settore del lavoro ed anche in quello dell’amore potranno cercare di recuperare quei rapporti forse messi da parte in maniera frettolosa.

Oroscopo Cancro

Per i nati nel Cancro il mese di agosto vedrà molti conflitti in ambito lavorativo, per cui sarà necessario mantenere la calma. In questo mese è necessario anche fare attenzione alle spese da effettuare.

Oroscopo Leone

I nati nel segno nel mese di agosto avranno Venere dalla loro parte e quindi devono mantenere grande tranquillità al momento di avanzare delle proposte.

In amore potrebbe essere l’occasione giusta per avere delle nuove avventure.

Oroscopo Vergine

I nati nel segno devono farsi trovare pronti perché nel mese di agosto potrebbe arrivare una decisione molto importante da prendere, mentre nell’ambito lavorativo devono sostenere con forza le proprie idee anche con qualcosa di nuovo.

Oroscopo Bilancia

I nati nel segno dovrebbero concedersi vari attimi di relax in tutta la durata del mese. Nel settore dell’amore possibile concedersi anche qualche spunto romantico che porterà a miglioramenti nell’amore, in difficoltà nella prima settimana del mese.

Oroscopo Scorpione

I nati nello Scorpione in questo mese devono mostrare molta pazienza in tutti i campi e non compiere scelte rischiose, guardando invece oltre la fine del mese.

Oroscopo Sagittario

Nel mese di agosto i nati nel segno devono tagliare i rami secchi e reagire ai sintomi di stanchezza che li pervadono a causa di un lavoro nel quale non si sentono più a loro agio.

Oroscopo Capricorno

Nel mese di agosto i nati nel Capricorno dovranno fare particolare attenzione in famiglia dove potrebbero esserci contrasti e discussioni, Inoltre devono stare attenti a non spendere troppi soldi.

Oroscopo Acquario

Per i nati nel segno il mese di agosto non sarà fortunato dal punto di vista del denaro, ed anche dal punto di vista dell’amore gli orizzonti futuri non sembrano essere brillanti.

Oroscopo Pesci

I nati nei Pesci nel mese di agosto sono chiamati a prendere una decisione importante in famiglia e avranno la possibilità di consolarsi dal punto di vista sentimentale. Possibile il riaccendersi improvviso di una passione.