Alfonso Signorini padrino di battesimo di Gabriele Ciavarro, figlio di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: i video

Scegliendoli tra i concorrenti del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini li ha fatti incontrare e forse è anche per questo che lo hanno scelto come padrino per il frutto del loro amore. Il piccolo Gabriele infatti è nato lo scorso febbraio dall’unione di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro diventati una coppia proprio dentro la Casa più spiata d’Italia.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: il battesimo del figlio ad Agrigento

La location è mozzafiato: Agrigento, dove antichità e natura si mischiano, sede della Valle dei templi e della Scala dei Turchi. In questo ambiente che ha già qualcosa di sacro, la coppia Incorvaia-Ciavarro ha deciso di celebrare il battesimo di Gabriele.

I due avevano già annunciato la scelta del padrino durante un’ospitata al Grande Fratello Vip 6. Tornata in studio con il compagno due anni dopo la loro partecipazione da concorrenti, Clizia Incorvaia – ancora incinta – avevano detto a Signorini: “Voglio che lo battezzi tu”. Era seguito un consenso istantaneo da parte del conduttore. Ora il momento è arrivato e tutta la famiglia Ciavarro è volata ad Agrigento con Signorini e altri Vip per battezzare Gabriele. Gran parte della cerimonia è stata condivisa sui social media, anche sui canali dei nonni.

Massimo Ciavarro, per esempio, ha pubblicato una foto con il nipote proprio poche ore fa con la domanda: “Ma quanto è bello Gabriele?”. Una dedica prontamente ripresa anche da Eleonora Giorgi sui sui canali.

Il commovente discorso di Signorini al battesimo

Passata la cerimonia, nel corso della festa, Alfonso Signorini ha voluto fare un discorso davanti ai genitori e Chi, il settimanale che Signorini dirige, lo ha condiviso sui social. Davanti a una Clizia Incorvaia visibilmente emozionate e a un Paolo Ciavarro papà-culla del piccolo Gabriele, il conduttore del GF Vip ha quindi cominciato la sua riflessione dal provino di Clizia per il GF Vip.

“Lei è arrivata a Cinecittà – dice Signorini – era una donna distrutta dalla vita, molto infelice e mi ha detto: Alfonso, voglio fare questa esperienza per cominciare da capo la mia vita. Non chiedermi cosa succederà. Non ho voglia di niente, non ho voglia di innamorarmi, magari ti deluderò – mi ha detto clizia – però lasciami vivere in allegria perché credo di meritarmelo. Io mi sono innamorato di questo viso meraviglioso e ho detto “la voglio”. Quindi il conduttore si è rivolto a Ciavarro: “Poi è arrivato lui, sornione come un gatto, sapete quei gatti sornioni?

E – dice con ilarità Signorini – mi ha detto: ‘ Ah, a me non interessa niente dell’amore. Io voglio fare il Grande Fratello per diventare più famoso di quello che già sono e poi voglio prendermi una pausa da Forum, voglio insomma fare la mia vita perché credo di meritarmi una nuova esperienza”. Quindi il direttore di Chi spiega che “Nessuno dei due voleva saperne di innamorarsi, però l’amore quando c’è non si può… non si può combattere contro l’amore. E sono felice che questo bambino sia qua e che loro abbiano avuto la storia che hanno perché questa è la dimostrazione che non solo il grande fratello è vero – al contrario di tutto quello che dicono, che è tutto scritto, che è tutta una sceneggiatura – perché questa è la dimostrazione che è vita vera”.

Quindi il conduttore ha ricordato i momenti di tensione e rottura nella Casa: “Io ero lì che dicevo ma quand’è che si baciano questi?”. Ebbene, oggi i due hanno portato a casa non solo un bacio ma un figlio che ogni giorno diventa più grande.