Tommaso Zorzi, muore il nonno del fidanzato e lui è in vacanza: partono le critiche ma lui risponde con forza

Bufera su Tommaso Zorzi: il conduttore si sarebbe trovato sommerso dalle critiche nel momento in cui ha postato alcune immagini che lo vedono rilassato in vacanza. La cosa non sarebbe stata gradita da qualcuno che avrebbe fatto notare che mentre lui postava foto che lo mostravano in pace con il mondo, il fidanzato Tommaso Stanzani su Instagram dava la notizia della morte del nonno.

Zorzi, ad ogni modo, ha reagito con forza alle critiche.

Tommaso Stanzani, è morto il nonno del ballerino

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani stanno insieme ormai da tempo: uno ex gieffino e ora conduttore televisivo, l’altro ballerino di successo, la loro storia sembra andare a gonfie vele. Eppure, c’è chi ha visto nella mancanza di cenni di solidarietà pubblica di Zorzi al fidanzato, come un utente che su Twitter ha commentato: ”Ha parlato della nonna morta in una rsa per 6 mesi asciugando tutti con la storia della lasagna, muore il nonno del fidanzato e si fa le stories ironiche in spiaggia.

Non so in che stati siano i rapporti tra i due (mi auguro deteriorati a questo punto) ma una cosa così fa schifo”.

Tommaso Zorzi risponde alle critiche: “Lo schifo umano”

Zorzi, che ha ricondiviso il tweet, ha detto a sua volta: “Pensate lo schifo umano che porta soggetti come lei a sentenziare la gestione di un lutto.

Tirando in ballo un’altro lutto.

Lo squallore non si ferma neanche di fronte alla morte. Io e Tommy abbiamo un rapporto talmente vero che, pensa un po’, non si misura in instastories”. Sono in molti quelli che nei commenti hanno dato ragione al conduttore, consigliandogli di ignorare certe uscite: “Non devi assolutamente giustificarti e nessuno si deve permettere di giudicare né il modo in cui uno vive un lutto, né il vostro rapporto. Un abbraccio ad entrambi, sono sicura che sia la tua nonna che il nonno di Tommy continueranno ad essere orgogliosi di voi e seguirvi”, ha risposto una follower.