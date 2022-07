Don Matteo anticipazioni, tutto sulla puntata del 28 luglio: spunta la misteriosa figlia del prete di Gubbio

Giovedì 28 luglio andrà in onda su Rai Uno la replica dell’ottava puntata di Don Matteo 12, la serie televisiva con protagonista Terence Hill, tra le più amate dal pubblico italiano. Ci si avvia dunque alla fine delle repliche della dodicesima stagione, l’ultima con al centro ancora il prete più famoso della televisione italiana. A partire dalla tredicesima stagione, infatti, andata in onda la scorsa primavera, abbiamo assistito al passaggio di testimone tra Don Matteo e Don Massimo, il personaggio interpretato da Raoul Bova. Seguono ora le anticipazioni sull’ottava puntata di Don Matteo 12, in onda su Rai 1 nella prima serata di giovedì 28 luglio.

Don Matteo 12, la trama dell’ottava puntata

L’ottavo episodio di Don Matteo 12, dal titolo Non dire falsa testimonianza, inizia con il ritrovamento di una donna in fin di vita. Immediate scattano le indagini per trovare il responsabile di quanto accaduto. La figlia della donna, Chiara, fa una rivelazione inaspettata alla polizia: sostiene di essere sicura che l’uomo che ha ridotto così sua madre è Don Matteo, aggiungendo inoltre che lei è sua figlia. Dopo due rivelazioni di tale portata, lo sgomento all’interno del commissariato è notevole.

Non aiuta nemmeno lo strano comportamento di Don Matteo, il quale entra in una sorta di mutismo auto-imposto, dopo la scelta di non difendersi dalle accuse mosse dalla ragazza.

Don Matteo finisce sotto accusa

Colpo di scena in Don Matteo 12. Nel corso dell’ottava puntata, come rivelano le anticipazioni, Don Matteo sarà messo sotto accusa per ben due volte dalla giovane Chiara. Va da sé che il Maresciallo Cecchini e il capitano Anna Olivieri sono disposti a fare qualunque cosa pur di dimostrare l’innocenza del parroco. Nel frattempo, il capitano dei carabinieri si ritrova a un bivio: scegliere se stare insieme al pm Marco Nardi oppure cedere alle lusinghe di Sergio.

A lei l’arduo compito, senza dimenticare che avrà tutti gli occhi puntati contro.