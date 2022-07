Incidente col parapendio, Vittorio Lelli in ospedale: paura per Vic di Radio Deejay. Come sta adesso

Il conduttore di Radio Deejay pubblica una foto dall’ospedale: si intravede la veste chirurgica e la flebo sulla mano. Vittorio Lelli è finito in ospedale dopo una caduta con il parapendio.

Vittorio Lelli in ospedale: l’annuncio su Instagram

“Avrei preferito una vacanza, chessó a Sulawesi, ma a volte le cose vanno diversamente”, si apre così il post con cui Vittorio Lelli, meglio conosciuto come Vic di Radio Deejay annuncia di avere avuto un incidente. Per fortuna può raccontarlo, verrebbe da dire, e infatti il conduttore spiega come sono andate le cose: “Atterrando col parapendio – dice – a cinque metri da terra la vela ha pensato bene di chiudersi, come una pallina di carta che viene lanciata nel cestino, e alla fine nel cestino ha lanciato me”.

Quindi l’artista spiega le sue condizioni adesso: “Sono tanto rotto ma mi possono riaggiustare, qualche pezzo ci metterà un po’ di più ma tutto procede bene, in ospedale mi seguono delle persone incredibili che voglio ringraziare con tutto il cuore”. Con ottimismo ci tiene a mandare un pensiero a chi in queste ore gli è stato vicino: “voglio ringraziare tutti i miei amici per essermi vicini, le persone a me care, tutta la radio, insomma sono stato travolto da un’ondata d’amore gigantesca (si fa per dire eh, altrimenti non l’avrei retta).” e chiude con una raccomandazione: “Ve lo dico subito, se non vi rispondo è perché faccio un po’ fatica”.

La reazione dei colleghi e la preoccupazione dei conduttori di Radio Deejay

Immediata la reazione degli amici. Tra i commenti al post del conduttore spiccano quello di Rudy Zerbi che gli augura “forza”, Costanza Caracciolo che gli manda un abbraccio, poi Debora Villa, Giulia Salemi, Filippa Lagerback, Katia Follesa e molti altri colleghi come Dj Aladyn, Alex Farolfi, Laura Antonini. Luciana Litizzetto pubblica sul suo profilo Instagram la stessa foto di Vic in ospedale e scrive: “Un bacio ciciu.

L’importante è che tu sia vivo e che camminerai prima o poi. Il resto saranno cazziatoni a pioggia. Preparati. Una puntata speciale de La bomba solo di rampogne”. I due infatti conducono insieme un programma che si chiama “La bomba”.

Sul sito di Radio Deejay, che ha pubblicato la notizia, si spiega che l’incidente è avvenuto domenica sulle colline dietro Sale Marasino. A far chiudere improvvisamente il parapendio sarebbe stato un colpo di corrente improvvisa. Anche i suoi colleghi Marisa Passera e Federico Russo hanno mandato un messaggio al collega.

Passera ha spiegato di avere “il cuore gonfio e pesante per la preoccupazione”. Quindi la conduttrice ha spiegato: “Gli ho scritto che non posso essere lì a stringerlo fortissimo, ma gli bacio una di queste mani da concertista classico e spero che una di quelle sere possa dedicarsi alla musica e ai concerti”. Con la stessa ironia le parole di Russo: “Noi siamo con te (…) Anche tutto rotto sei più in forma di me. Uno sportivo come te non avrà problemi”.

*Immagini in evidenza tratte dal profilo Instagram di @vicdeejay