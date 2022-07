Marina Massironi, che fine ha fatto: cosa fa oggi e come mai lasciò il trio di Aldo, Giovanni e Giacomo

Marina Massironi, storica compagna di avventure di Aldo, Giovanni e Giacomo, ha saputo conquistare, nel tempo, il cuore di tutti i fan del magico trio, recitando in pellicole simbolo della comicità italiana.

Scopriamo, insieme, che evoluzione ha avuto la sua carriera negli ultimi anni e, soprattutto, perché ha deciso di abbandonare Aldo Baglio, Giovanni Storti e Giacomo Poretti per intraprendere una vita professionale da solista.

Marina Massironi: perché ha lasciato il trio di Aldo Giovanni e Giacomo?

Attrice, cabarettista e doppiatrice, Marina Massironi è sempre stata molto attiva sia in teatro, che al cinema e in televisione.

Ha raggiunto piena popolarità affiancando il trio di comici, dai primi anni ’90 fino a tutto il 2000, recitando in film epici come “Chiedimi se sono felice”, “Tre uomini e una gamba” e “Così è la vita”.

Nel 2000, vince l’ambitissimo David di Donatello e il Nastro d’Argento come miglior attrice non protagonista per il capolavoro di Silvio Soldini “Pane e Tulipani” ed è a questo punto che sceglie di separarsi da Aldo, Giovanni e Giacomo, per tornare a dedicarsi, a tutto tondo, al mondo teatrale.

All’origine del suo addio al trio, dunque, non ci sarebbe nessun battibecco o divergenza, bensì solo il desiderio di dare una svolta alla propria professione.

Cosa fa oggi Marina Massironi?

Precedentemente sposata proprio con il collega comico Giacomo Poretti, dal quale ha divorziato senza mai intaccare il rapporto di stima e fiducia reciproca, Marina Massironi è oggi legata al secondo marito Paolo Cananzi, autore e sceneggiatore di spicco.

Professionalmente molto attiva a teatro, l’attrice – attualmente – continua a coltivare la sua promettente carriera dal vivo, culminata, a fine 2021, con uno spettacolo comico e intellettuale allo stesso tempo, accanto alla bravissima Maria Amelia Monti: “Il Marito Invisibile”, una commedia esilarante sull’evolversi grottesco della vita di relazione, al giorno d’oggi.

C’è chi spera ancora di vedere ricomporsi il quartetto formato da Marina Massironi, Aldo, Giovanni e Giacomo e, dopotutto, non è detto che prima o poi non accada.