Oroscopo di Paolo Fox del giorno 28 luglio 2022: Ariete in difficoltà, questioni d’amore difficili da gestire

Per il giorno 28 luglio l'oroscopo di Paolo Fox fa delle previsioni tutte in salita per i nati sotto il segno dell'Ariete, che dovranno fronteggiare qualche problema.

Scopriamo insieme i dettagli dell’oroscopo del 28 luglio 2022 segno per segno sulla base delle previsioni elaborate da Paolo Fox attraverso l’app Astri di Paolo Fox.

Oroscopo Ariete

I nati nel segno non avranno un giorno facile per l’amore ed è necessario prestare molta attenzione, specialmente agli ex. Il lavoro va a rilento ma è necessario non perdere le speranze.

Oroscopo Toro

In amore in nati nel Toro potrebbero mettere in gioco una relazione che stanno vivendo da tempo. Nell’ambito del lavoro sarà un giorno sotto tono, specialmente in serata, e sarà necessario non agitarsi troppo.

Oroscopo Gemelli

Per i nati nei Gemelli in amore è necessario non prendere la situazione attuale troppo di petto ed affrontare le situazioni in modo non esagerato.

Per quanto riguarda il lavoro meglio rimandare le trattative almeno per 24 ore.

Oroscopo Cancro

I nati nel segno in questo giorno sono molto motivati e pronti all’azione sul piano sentimentale, mentre nel lavoro potrebbero essere in vista dei cambiamenti. Fare attenzione ad eventuali problemi di salute.

Oroscopo Leone

I nati nel Leone hanno la Luna nel segno e questo rafforza sicuramente la loro voglia di amare. Un buon consiglio per loro è quello di riposare di più, ma senza trascurare il lavoro.

Oroscopo Vergine

Per i nati nel segno la fine del mese di luglio è senza dubbio migliore dell’inizio nel campo dell’amore e tra oggi e domani sono possibili dei nuovi incontri. Tutto regolare per il lavoro.

Oroscopo Bilancia

I nati nel segno che avevano delle ansie le vedranno scomparire e la situazione sarà quindi migliore in amore. Nel lavoro la situazione sta migliorando, anche se piano piano, ma sarà costante per tutta la seconda parte dell’anno.

Oroscopo Scorpione

Per i nati nel segno gli ultimi giorni del mese hanno un profilo interessante per l’amore e potrebbero vincere delle sfide.

Nel lavoro si devono recuperare energie preziose.

Oroscopo Sagittario

Per i nati nel segno la Luna dalla loro parte porta dei nuovi incontri che potrebbero funzionare.

Per il lavoro sono in arrivo delle conferme. Per la salute ci potrebbero essere dei problemi dovuti ai colpi di calore.

Oroscopo Capricorno

In amore una buona giornata per le coppie che negli ultimi tempi sono state costrette a tirare la cinghia, mentre nell’ambito del lavoro si deve cercare una maggiore praticità e conciliare le esigenze di tutti.

Oroscopo Acquario

In amore i nati nel segno in questo giorno potrebbero sentirsi presi in giro da qualche persona.

Attenzione ai mal di testa, per cui è meglio rallentare un po’ nel lavoro.

Oroscopo Pesci

I nati nel segno che sono alle prese con un piccolo problema in amore potranno superarlo, mentre sul lavoro devono cercare di organizzarsi meglio per superare tutti gli impegni, anche a causa della stanchezza.