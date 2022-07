Sophie Codegoni e Alessandro Basciano bloccati a letto a Formentera: “sfogo allucinante al viso” e “febbre”

Vacanza da incubo per Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Appena arrivati a Formentera, i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip 6 hanno accusato malori e sono stati costretti a rimanere a letto.

Sophie Codegoni fa una story per mostrare come sta

Cotone bianco sulle guance e tenuta da camera: così Sophie Codegoni si presenta ai fan in una delle sue story sul suo profilo Instagram. “Sto facendo un impacco sul viso – ha spiegato la showgirl – che mi è uscito uno sfoto allucinante. Mi hanno detto che l’acqua ossigenata è miracolosa” Quindi aggiunge: “Adesso vediamo, vi faccio sapere”. Si tratta dell’inizio della vacanza, che però non è iniziata benissimo: “Secondo giorno a Formentera, voto 10” dice ironicamente la showgirl.

Proprio nelle scorse ore, l’ex concorrente del GF Vip aveva pubblicato una foto romantica con tanto di inquadratura sulla battigia, accompagnata dalla dedica: “You are as magical as the sea”, rivolgendo un (non tanto) velato messaggio d’amore al compagno Alessandro Basciano.

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni a letto a Formentera: le loro condizioni

Poco dopo quella foto, probabilmente, le cose sarebbero precipitate. A proposito del compagno, la showgirl dice: “Di fianco a me ho Ale con la febbre”.

La showgirl ed ex tronista di Uomini e donne inquadra Basciano infreddolito sotto le coperte e con una pezza sulla fronte. Di fronte all’ipotesi che possa trattarsi di Covid, la showgirl precisa: “Abbiamo già fatto i tamponi e tutto e non ha il covid, però si vede boh, l’aria condizionata”. Un’estate che non sta andando benissimo per la coppia. Infatti pochi giorni fa Codegoni aveva diffuso la notizia di aver subito un furto a Palma di Maiorca. La vacanza è ancora lunga, magari ci saranno tempi migliori.