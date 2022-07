Volodymyr Zelensky e la moglie Olena Zelenska in copertina su Vogue, è polemica. Le foto

Il presidente ucraino e la moglie sono i protagonisti della copertina digitale di Vogue. Ma il loro servizio fotografico non è piaciuto né in patria né all'estero. La polemica.

Leader di fama mondiale, Volodymyr Zelensky e sua moglie Olena Zelenska sono ormai protagonisti su tutte le televisioni del mondo. Nelle ultime ore però, proprio la loro popolarità sta facendo discutere. A fare traboccare il vaso è stato un servizio fotografico realizzato da Vogue e pubblicato sulla copertina digitale della rivista internazionale.

Zelensky e sua moglie in copertina su Vogue: il servizio fotografico

A suscitare nervosismo non sono le foto in sé ma l’occasione. In molti infatti giudicano inopportuno che i due coniugi abbiano pensato di fare un servizio fotografico nel bel mezzo di un conflitto che da mesi sta mettendo in ginocchio il loro paese.

C’è da dire però che i due non si sono mai tirati indietro davanti alla guerra e che anzi – se mai è stata offerta loro la possibilità di scappare – l’hanno scartata. Questo era successo all’inizio del conflitto, con un aneddoto che ha reso eroico ogni gesto di Zelensky. Si narra – ma non è del tutto certo che le cose siano andate realmente così – che a una presunta offerta di lasciare Kiev con l’aiuto degli USA, Zelensky avrebbe risposto: “La battaglia è qui. Mi servono munizioni, non un passaggio”, rifiutando quindi l’ipotetico passaggio.

Il resto è storia. Ora Zelensky e sua moglie sono criticati perché posare per Vogue sembra un gesto troppo spensierato per due leader che sono in pieno conflitto con la Russia. “Mi piace stare dietro le quinte, mi si addice” – dice Olena Zelenska a Vogue e inizia così la didascalia che accompagna la sequenza di foto pubblicata su Instagram dal magazine. “Essere portata alla ribalta è stato piuttosto difficile per me. Sto cercando di fare del mio meglio”, dice la first lady ucraina. Il servizio, accompagnato da un’intervista, è stato realizzato in presenza a Kiev, è già protagonista della copertina digitale e uscirà su carta nel numero di ottobre.

La protagonista è più che altro Olena zelenska, che nella seconda foto diffusa è infatti immortalata da sola, in un grande atrio sotterraneo e circondata dai sacchi di sabbia che abbiamo visto al perimetro di trincee e strade. Dietro di lei, un soldato che fa la guardia. Ma chi è Olena Zelenska?

Olena Zelenska, chi è la moglie del premier Ucraino Wolodymyr Zelensky

Il suo cognome da nubile è Kyjaško ma ormai quasi nessuno lo ricorda più. La first lady infatti è per tutti Olena Volodymyrivna Zelens’ka, con il suffisso che tradizionalmente accompagna le donne dopo il matrimonio in ucraino.

Anche lei di nazionalità ucraina, si è laureata in Ingegneria civile alla National University ma poi ha lavorato nel mondo dell’intrattenimento per molti anni.

La first lady è stata infatti autrice e sceneggiatrice per Studio Quarter 95 per molti anni. Ma è negli anni dell’Università che ha conosciuto l’attuale marito, che invece studiava Giurisprudenza. I due hanno poi però lavorato insieme per la stessa rete televisiva – appunto Studio Quarter 95 – ma Olena, che infatti dice di non essere abituata a stare sulla scena, è sempre rimasta dietro le quinte per via del suo lavoro. Già nel 2019 a Vogue aveva dichiarato: “Mio marito è sempre in prima linea, io mi sento più a mio agio nell’ombra.

Ma al momento opportuno so quando intervenire”. La coppia è convolata a nozze nel 2003 e ha due figli, Oleksandra nata un anno dopo il matrimonio e Kyrylo nato nel 2013. In molti hanno criticato la loro scelta di apparire su Vogue adesso, scrivendo commenti come “Quando il gioco si fa duro…è il momento del servizio fotografico di Vogue”. I due però non hanno rilasciato dichiarazioni in merito (e probabilmente non lo faranno).