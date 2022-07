Anna Tatangelo, baci appassionati in spiaggia in vacanza: è amore, le immagini del compagno della cantante

Anna Tatangelo sembra essere di nuovo felice in amore: insieme a lei, in vacanza, l'aitante cantante che sembrava essere sparito dai radar e invece compare di nuovo al suo fianco.

Livio Cori e Anna Tatangelo sarebbero di nuovo una coppia. A pochi mesi dalla rottura i due cantanti partenopei sarebbero di nuovo insieme, come mostrano le foto che li ritraggono in spiaggia, in vacanza, mentre si baciano appassionatamente.

Anna Tatangelo innamorata di Livio Cori

Mentre l’inarrestabile Gigi d’Alessio non perde tempo e dopo la rottura dalla Tatangelo ha già un figlio dalla nuova compagna Denise Esposito (ormai siamo arrivati a quota 5), Lady Tata ci va piano, e continua a godersi una sorta di rinnovata luna di miele con Livio Cori, cantante e artista partenopeo -le deve piacere il genere- ed a dimostrarlo ci sono nuove foto e baci infuocati.

Le immagini pubblicate su Diva e Donna

Livio Cori, le parole dopo la rottura pochi mesi fa

A mostrarli di nuovo insieme è Diva e Donna, che li ha paparazzati insieme, intenti a scambiarsi baci molto caldi e appassionati. Ad aprile la coppia si era lasciata, ed erano circolate svariate voci sui motivi della rottura. In particolare alcuni avevano parlato del fatto che lui ritenesse il nome di lei troppo “ingombrante” e che vivere accanto a una persona così famosa gli impedisse di trovare il suo spazio nel mondo della musica. Lui, su Instagram, aveva negato tutto: “Tutto quello che leggete in giro, virgolettato come se lo avessi detto io, è falso.

Non ci pensate proprio, pensate ad altro e non vi applicate su queste cose. Tutte le cose che io vi devo dire e che voglio dire, le dico qua su Instagram. È l’unica fonte reale che avete”.

A maggio si era parlato della possibilità di una reunion e ora le immagini di Diva e Donna mostrerebbero i due cantanti intendersela più che bene. Secondo Diva e Donna i due avrebbero superato tutte le difficoltà che li avevano divisi e ora potrebbero addirittura aveve un matrimonio in cantiere.

Nesusno dei due ha però rilasciato dichiarazioni in tal senso.