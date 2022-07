Cristiana Capotondi incinta, l’attrice rimane in silenzio ma arriva la conferma da parte di un conoscente

Pancino sì o pancino no? Non ci sono state ancora né conferme né smentite da parte di Cristiana Capotondi ed Andrea Pezzi sulla presunta gravidanza di cui si sta parlando in questi giorni, ma al contempo stanno emergendo delle testimonianze che farebbero propendere per la conferma. Qualcuno molto vicino alla coppia avrebbe infatti avuto una conferma dell’arrivo di un bambino proprio da parte loro.

Cristiana Capotondi incinta? Le parole del pasticcere amico di famiglia

Da qualche tempo Cristiana Capotondi si sarebbe rifugiata nell’intimità della casa che la coppia ha nei dintorni di Siena, lontana da sguardi indiscreti.

L’attrice da sempre è molto discreta e spesso ha raccontato di non essere particolarmente contenta di tutta l’attenzione che la gente dà al fatto che, a 41 anni, non abbia ancora figli.

Qualche tempo fa, però, lei e Andrea Pezzi si sarebbero concessi una pausa ad Amalfi e sarebbero andati, in un dopo cena, nel locale del celebre pasticcere Nicola Pansa, che loro conoscono. Lui, di quell’incontro, ha raccontato al settimanale Di Più: “Ho proposto a Cristiana di abbinare il dolce che aveva ordinato al limoncello ma lei mi ha risposto: ‘Non posso bere alcolici, sto aspettando un bambino’.

Era felice e anche il suo compagno lo era“. L’ipotesi che vede Cristiana Capotondi incinta comincia così ad essere più realistica, ma si attende adesso di sapere se lei a breve smentirà o confermerà le parole del pasticcere.

Cristiana Capotndi sulla maternità: l’opinione sulle domande sui figli

Molto spesso Cristiana Capotondi ha chiarito che trova tutto il dibattito sulla maternità intriso di aspettative che non possono che non fare bene alle donne e le collocano in una posizione di dovere nei confronti dell’aspettativa sociale.

Nel 2021, al settimanale F, aveva parlato a lungo del suo rapporto con Andrea Pezzi e riguardo all’ipotesi di avere un figlio, aveva raccontato:”Nella nostra cultura la maternità sembra necessaria nella vita di una donna.

Ma ci sono altri modi per realizzare l’istinto materno: Madre Teresa di Calcutta non ha avuto figli, ma chi potrebbe dire che non era materna?“.