Liberato, svelata da un documento l’identità segreta: la reazione sconvolta dei fan quando scoprono chi è

Galeotta fu la Siae: potrebbe essere il sito della nota società ad aver rivelato al mondo l’identità del rapper che, finora, è riuscito a non farsi scoprire. Liberato oggi avrebbe un nome e un cognome, anche se, va detto, non c’è stata alcuna conferma su chi sia il rapper più misterioso di Napoli.

Liberato sarebbe Gennaro Nocerino: tutto sul documento Siae

Una felpa con la scritta “Liberato”, un cappuccio calato sulla testa e una schiena senza nome. Di Liberato poco si sa, molto si sospetta e nulla si chiarisce. Chi fosse, in molti lo hanno ipotizzato: qualcuno ha pensato a Livio Cori, altri a Lele Esposito di Amici, ma le presenze in pubblico smentivano ogni ipotesi.

A svelare -forse- l’identità di Liberato è Ansa, che riporta un documento Siae relativo a Future Romance, progetto di YouTube che la Siae indica come realizzato da Liberato. Il progetto Future Romance è però ufficialmente una creazione della mente di Gennaro Nocerino, Producer napoletano anche noto come Herr Styler (ma anche Hot Spell)

Liberato smascherato, le reazioni dei fan del cantante

Non solo: anche Bene o Male, quello che dovrebbe essere il primo singolo di Gennaro Nocerino, risulta avere tra gli autori Liberato.

Anche comparando le voci dei brani di Hot Spell, Herr Styler e Liberato si può notare una somiglianza.

Per ora, comunque, non c’è stata conferma alcuna da parte di nessuno, e probabilmente mai ci sarà: il fascino di Liberato sta proprio nel mistero che si porta appreso. Ad ogni modo, fioccano i video di commento su Tik Tok, da chi si pronuncia deluso dalla scoperta (e sperava in un Liberato più avvenente) a chi dichiara che non aveva nessun tipo di interesse nello scoprire l’identità di Liberato.