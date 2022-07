Oroscopo di Paolo Fox del giorno 29 luglio 2022: Bilancia proiettata al futuro, il Leone vede l’arrivo di un cambiamento

Paolo Fox prevede, per il giorno 29 luglio 2022, grandi venti di novità per coloro che sono nati sotto il segno del Leone: sarà una giornata positiva per molti segni, in verità.

Arrivati quasi alla fine del mese, segno per segno ecco i dettagli dell’oroscopo di venerdì 29 luglio 2022 basati delle previsioni di Paolo Fox.

Oroscopo Ariete

I nati nell’Ariete oggi devono parlare chiaro con la persona amata, senza portare scuse o giustificazioni. Per il lavoro è un giorno nel quale saranno presenti molte novità.

Oroscopo Toro

Per i nati nel segno la giornata di venerdì non è delle migliori e alcune cose in amore tarderanno ad arrivare per cui sarà necessario attendere. Per il lavoro è necessario prendersi il tempo che serve per le decisioni importanti.

Oroscopo Gemelli

I nati nei Gemelli in questo giorno hanno la Luna dalla loro parte e grande energia positiva in amore, mentre nell’ambito del lavoro saranno sempre propensi ad impegnarsi con grande volontà,

Oroscopo Cancro

Per i nati nel segno sono in arrivo delle nuove sorprese e questo porterà ad avere molte occasioni in amore. Nell’ambito del lavoro i nati nel cancro si demoralizzeranno a causa di poca tranquillità.

Oroscopo Leone

Nell’ambito sentimentale in questo giorno i nati nel Leone devono iniziare a fare delle scelte e selezionare le persone lasciando da parte chi non merita. Sul lavoro sono da prendere in considerazione dei cambiamenti per cui è necessario prendere in mano la situazione.

Oroscopo Vergine

I nati nel segno avranno modo di focalizzarsi su aspetti mai tenuti in conto nel campo sentimentale e questo porterà ad avere dei riscontri positivi. Aspetti che potranno rivelarsi molto utili anche nell’ambito del lavoro.

Oroscopo Bilancia

Per i nati nel segno venerdì è un giorno positivo e questo permette loro di vedere le cose da un diverso punto di vista in amore e di concentrarsi maggiormente per il futuro. Sul lavoro riusciranno ad ottenere quello che desiderano.

Oroscopo Scorpione

I nati nel segno hanno la Luna contro e questo potrebbe portare ad un andamento negativo nella giornata per cui attenzione in amore.

Nel lavoro è necessario prendersi il tempo necessario per fare le scelte.

Oroscopo Sagittario

Per i nati nel Sagittario è necessario esprimere quello che passa per la testa ed attuare i cambiamenti elaborati.

Anche nell’ambito del lavoro sono necessarie delle innovazioni e si deve cessare di nascondersi.

Oroscopo Capricorno

Giornata abbastanza ottimista per i nati nel Capricorno che devono circondarsi di persone di fiducia e che danno la carica giusta per stare bene. Nell’ambito del lavoro sarà necessario sistemare delle cose attualmente in bilico.

Oroscopo Acquario

Giorno con qualche tensione per i nati nell’Acquario per quanto riguarda l’amore ma tutte superabili e di minima importanza. Si deve cercare di tenere duro e nel campo del lavoro evitare di rimanere impelagati in situazioni stressanti.

Oroscopo Pesci

I nati nel segno nella giornata di venerdì dovranno trovare la tranquillità mancante all’interno della loro relazione amorosa. Nel lavoro è necessario aumentare la concentrazione.