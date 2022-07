Barbara D’Urso, quanto guadagna e a quanto ammonta il patrimonio della conduttrice regina di Mediaset

Barbara D’Urso, conduttrice di grande successo delle trasmissioni delle reti Mediaset, è una delle più seguite dal pubblico che si appassiona ai suoi programmi che già da molti anni le hanno permesso di entrare nelle case dei nostri connazionali.

Un personaggio amichevole e familiare

Barbara D’Uso è certamente un personaggio televisivo di prim’ordine e nel corso degli anni ha saputo conquistare una larga fetta di telespettatori diventando un personaggio molto familiare per i suoi toni amichevoli. Dopo aver iniziato la sua carriera come attrice, è entrata poco dopo nelle televisioni commerciali come giornalista ed ha avuto subito un grande successo che l’ha ripagata del fatto di non aver potuto sfilare in passerella a causa della sua statura insufficiente.

Nel corso degli anni 80, pur continuando a lavorare come attrice, ha lavorato per le reti Rai, passando successivamente, nel 2003 alle reti Mediaset dove è stata grande protagonista di spettacoli importanti che sono tra quelli storici della televisione come Pomeriggio Cinque, Live non è la D’Urso, Grande Fratello e Domenica Live con personaggi dello spettacolo ed ospiti famosi che si sono “confessati” nel suo salotto. Dopo aver terminato la sua avventura in programmi importanti come Domenica Live e Pomeriggio Cinque, la D’Urso ha condotto un altro programma molto noto delle reti Mediaset dal titolo “La Pupa ed il Secchione” che per l’occasione è tornato al suo format originale.

I guadagni di Barbara D’Urso

Quantificare esattamente l’importo dei guadagni di Barbara D’Urso non è facile in quanto le cifre dei contratti delle conduttrici e dei conduttori di maggiore fama sono generalmente segrete, per cui si deve cercare di risalirci attraverso delle dichiarazioni pubbliche della stessa D’Urso risalenti a qualche anno fa.

La stessa conduttrice, nel 2015 aveva parlato durante una intervista rilasciata al programma La Zanzara, di Radio 24, che il suo guadagno netto era stato di circa 500mila euro.

Una cifra che forse era troppo bassa, viste le trasmissioni condotte a Mediaset. Un’altra fonte ha ipotizzato un guadagno di circa 8 mila euro per ogni puntata condotta della trasmissione Pomeriggio Cinque e 15 mila per la puntata domenicale. In una curiosa valutazione alla stessa D’Urso sono stati attribuiti guadagni di circa 6 milioni di euro l’anno, ma senza specificare in dettaglio le voci che compongono la cifra totale.