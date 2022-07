Fabio Fazio, chi erano i genitori del conduttore: dove è cresciuto e perché per lui è ancora un posto “del cuore”

Fabio Fazio, simpatico e noto conduttore della televisione, è un personaggio famoso che non si vergogna a dire quello che pensa. Nelle trasmissione che conduce, infatti, è facile capire quali siano le sue idee e questo lo rende molto amato da una parte ma anche soggetto di frecciatine scagliate da chi non la pensa come lui. Il suo essere aperto però non vale per tutti i campi della vita perché della sua famiglia si sa ben poco. Vediamo insieme Fabio Fazio, chi erano i genitori del conduttore.

I genitori di Fabio Fazio

I genitori di Fabio Fazio erano entrambi impiegati. Il padre è originario di Varazze (Savona) mentre la madre è originaria della Calabria anche se nata in Etiopia.

È proprio Varazze che dona i natali a Fabio, così come a suo fratello minore Massimiliano, ed è questo il luogo dove il conduttore è cresciuto attorniato da un forte senso religioso.

Fabio ha infatti frequentato negli anni della sua giovinezza, l’oratorio ed ha ricevuto un’istruzione ecclesiastica nei primi anni scolastici.

I genitori di Fabio erano molto credenti ma nello stesso tempo anche pratici e, proprio per questo motivo, hanno tramandato ai figli l’importanza dello studio. Dopo la scuola dell’obbligo e le superiori Fabio si è iscritto all’Università di Lettere dove si è laureato con il massimo dei voti.

La vita con i genitori: alcune curiosità sulla famiglia Fazio

Fabio Fazio non ha mai parlato molto dei suoi genitori e quando lo ha fatto è subito stato chiaro l’affetto provato nei loro confronti.

In pochi sanno che il conduttore ligure ha un posto del cuore: Frabosa Soprana che si trova nelle Alpi Marittime del Cuneese dove la famiglia Fazio ha trascorso molte vacanze felici.

I genitori di Fabio erano persone buone e caritatevoli ma come i genitori di una volta avevano principi sui quali non transigevano, primo fra tutti il rispetto.

Oltre a questo nella famiglia Fazio si è sempre respirato un forte senso del dovere, motivo per il quale Fabio è riuscito ad arrivare tanto in alto.