GF Vip, svelato il nome del sesto concorrente: la risposta in un’immagine condivisa da Alfonso Signorini

Un’edizione del Gf Vip è già finita e l’altra già sta per cominciare. Così, da settimane, si susseguono i nomi dei papabili concorrenti o dei concorrenti di fatto già confermati. Uno nome su tutti però sembra da tempo nella rosa dei papabili nuovi inquilini e le ultime immagini postate proprio da Alfonso Signorini potrebbero appena aver dato la conferma definitiva.

Antonino Spinalbese al GF Vip? L’indizio di Alfonso Signorini

Antonino Spinalbese non ha titoli, se non “ex di Belen”. Da mesi però si vociferava che Alfonso Signorini gli stesse facendo la corte, dopo che al GF Vip ci era finita buona parte della famiglia: in particolare i due fratelli della Belu, Jeremias e Cecilia.

Solo lei, la regina dei Rodriguez, no ha mai varcato la porta rossa del reality. Spinalbese ora è anche conosciuto come padre di Luna Marì, figlia dal quale apparentemente non è possibile per lui separarsi, salvo dove partecipare a un reality della durata di mesi (se tutto va bene, vista la piega che il GF Vip sta prendendo negli ultimi anni, che Spinalbese si prepari a festeggiare Natale 2024 negli studi Mediaset).

Le immagini postate da Antonino Spinalbese e da Alfonso Signorini

L’ultimo indizio lo avrebbe lasciato proprio Signorini, quando nelle stories ha postato l’immagine di alcuni oggetti personali (un portachiavi e un cellulare) dicendo che appartenevano a un futuro concorrente del GF Vip.

Un’immagine estremamente simile (con lo stesso identico portachiavi, peraltro) era comparsa sui social di Spinalbese qualche mese fa con la scritta: “Horcrux: oggetti nei quali ho nascosto un pezzo della mia anima”. Tra questi compariva anche una foto di Luna Mari, che nell’immagine postata di Signorini è stata sostituita da un ciuccio (rimando alla paternità) per mantenere un velo di mistero sul concorrente (che è stato comunque subito svelato).