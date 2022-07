Gigi D’Alessio, cosa fa oggi il cantante di Napoli ed ex compagno di Anna Tatangelo

Gigi D’Alessio è senza dubbio uno dei cantanti più apprezzati dal pubblico ed una delle stelle più luminose della musica italiana. Il cantante partenopeo ha portato al successo negli scorsi anni molti brani come Non mollare mai e Tu che ne sai, ed è stato spesso sulle prime pagine delle riviste di gossip sia per il suo successo che per la chiaccherata relazione, poi sciolta, con Anna Tatangelo.

Una carriera ricca di soddisfazioni

Quella di Gigi D’Alessio che ha fatto anche molti anni di gavetta, è comunque una carriera ricca di soddisfazioni. Il cantautore partenopeo a 55 anni ha un seguito di fans molto ampio, anche se ricorda sempre con piacere i suoi inizi quando cantava per allietare le feste dei matrimoni.

Il suo primo exploit arriva nel 1997, quando il cantante riesce a esibirsi in un concerto allo Stadio San Paolo di Napoli, la sua città natale, ottenendo un grande successo di pubblico. Da quel momento la sua carriera decolla e si accorgono di lui anche le grandi case discografiche e nel 2000 debutta finalmente al festival di Sanremo dove ottiene un discreto successo per un cantante debuttante. Nel 2005 inizia una relazione con Anna Tatangelo, svelata però nel 2006 con un’ intervista della moglie di D’Alessio, e la coppia avrà poi un figlio nel 2010.

Una storia che si interrompe una prima volta nel 2017, poi dopo un ritorno di fiamma definitivamente nel 2020. Attualmente la compagna di Gigi D’Alessio è Denise Esposito e i due hanno avuto nel gennaio di quest’anno, il figlio Francesco che per Gigi D’Alessio è il quinto.

Gigi D’Alessio, tanti guadagni ma anche debiti impressionanti

Oltre che per le sue doti di cantante e musicista, Gigi D’Alessio è stato nei mesi scorsi al centro dell’attenzione anche per i problemi finanziari. Secondo alcune fonti il cantante avrebbe accumulato molti debiti sia con lo Stato che con privati ed alcune banche.

Tra i privati sembra che esista anche un debito nei confronti di Valeria Marini per un importo di 200mila Euro che Gigi sta rendendo a rate alla nota showgirl. I debiti sarebbero dovuti a investimenti sbagliati ma anche a una evasione fiscale molto importante.