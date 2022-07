Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo: l’amore tra i due cantanti, come è iniziato e perché si sono lasciati

Quindici anni di storia, travagliata, ostacolata e, spesso, mal vista a causa della grande differenza d’età. Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo si sono conosciuti professionalmente quando lei era poco più che adolescente. La loro frequentazione, dapprima legata al lavoro e poi sempre più romantica, ha posto le basi per una bellissima storia d’amore, dalla quale nel 2010 è nato il loro unico figlio, Andrea.

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo: un amore lungo e importante

Nel 2006, anno in cui venne rese nota la relazione tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, il cantante era appena uscito da una storia importantissima con la madre dei suoi primi tre figli.

I due si separarono, anche se ci vollero tantissimi anni, prima che il divorzio venisse ufficializzato. A quel tempo, Gigi aveva 39 anni e Anna solo 19: questo non venne visto di buon occhio né dai media né dalla famiglia del cantante. Nonostante ciò, i due artisti riuscirono a costruire un sodalizio amoroso longevo e resistente a ogni critica, per oltre un decennio.

Perché è finita tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio?

Intorno al 2017, la relazione tra Anna e Gigi iniziò a manifestare tensioni e momenti difficili. I due, infatti, decisero persino di separarsi per un periodo, per poi tornare sui loro passi con lo scopo di provare nuovamente a far funzionare il rapporto.

Nel 2020, un comunicato della cantante ufficializzò la rottura, accompagnato dai migliori intenti di mantenere un clima di stima reciproca per il bene del loro piccolo Andrea.

Interrogata sui motivi della crisi, Anna Tatangelo ha recente confessato che il rapporto con il cantautore era irrimediabilmente giunto a un punto di non ritorno, tra il disinteresse reciproco e l’assenza di dialogo.

Lo spirito collaborativo, che era stato inizialmente caldeggiato tra i due, sembra oggi essere svanito, a seguito di alcune dichiarazioni poco velate rilasciate da Anna, riguardo alla nuova paternità di Gigi D’Alessio, accusato di non averle comunicato la novità in prima persona.

In tutta risposta, pare che Gigi D’Alessio, durante il suo concerto-evento in Piazza del Plebiscito, abbia categoricamente vietato a tutti gli ospiti di nominarla.

Nel frattempo, entrambi si godono la nuova vita con i rispettivi partner, perché tutto va avanti e, in certi casi, è meglio non guardarsi indietro.