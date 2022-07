Gigi D’Alessio, tutti gli amori del cantante: dalla prima moglie Carmela Barbato fino alla compagna di oggi

Dal matrimonio con Carmela Barbato fino a Denise Esposito, passando per Anna Tatangelo: tutte le donne di Gigi D'Alessio, ed i figli avuti con loro.

Gigi D’Alessio ha da poco celebrato i suoi 30 anni di carriera con un concerto nella splendida Piazza del Plebiscito di Napoli: un vero evento che lo ha visto circondato dagli amici di sempre. Eppure, negli ultimi anni, il cantautore è salito alla ribalta dei media, non tanto per le sue doti artistiche, quanto per i gossip incessanti riguardanti la sua travagliata vita sentimentale.

Gigi D’Alessio: dal matrimonio con Carmela Barbato ad Anna Tatangelo

Il cantante e la sua prima moglie sono convolati a nozze nel 1986. Lo stesso anno, è venuto alla luce il primogenito della coppia, Claudio, seguito da Ilaria nel 1992 e, infine, da Luca nel 2003.

Proprio il più giovane ha partecipato all’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi con il nome d’arte LDA.

Nel 2006, D’Alessio e Carmela Barbato si separano, è allora che viene resa pubblica la relazione tra il cantante e la giovanissima Anna Tatangelo. La differenza d’età, lei 19 e lui 49 anni, suscita da subito grandissimo scalpore, nonostante i tentativi dei due di difendere la relazione e cercare di viverla nel modo più naturale possibile. Nel 2010, nasce Andrea, primo e unico figlio della coppia. Dopo alcuni alti e bassi, tra il 2017 e il 2020, Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio si separano definitivamente.

Chi è Denise Esposito, la nuova compagna di Gigi D’Alessio

Un anno dopo la fine del matrimonio con Anna Tatangelo, il cantautore inizia a frequentare Denise Esposito, avvocata napoletana 26 anni più giovane, conosciuta durante un concerto a Capri.

Della giovane ragazza non si hanno molte informazioni, nonostante abbia un grande seguito su Instagram, dove condivide scatti della sua vita privata.

Nel giro di poco tempo, viene annunciato ai media l’arrivo del quinto figlio del cantante: Francesco, nato il 24 gennaio 2022. Gigi D’Alessio, estasiato per questo periodo di grande gioia, ha dichiarato apertamente di aver trovato la felicità proprio grazie alla giovane Denise.

Il cantante, negli ultimi anni, è diventato anche nonno di tra splendidi bambini, figli del primogenito Claudio: Noemi, nata nel 2007, Sofia, nel 2020 e Giselle nel 2021.