Giorgia Meloni risponde alla cantante Giorgia dopo la provocazione: "Su una cosa siamo sicuramente diverse..."

Le Giorgie nazionali sono scese sul terreno di guerra più contemporaneo di tutti, i social. Giorgia Meloni, in piena campagna elettorale da 5 governi circa, ora è nella fase più calda del suo modus operandi ed è piena di ottimismo verso il 25 settembre, convinta -ed è probabile che abbia ragione- che il 26 settembre per lei sarà ancora più bello.

Giorgia vs Giorgia: dopo la frase della cantante arriva la frecciata della politica

Le due Giorgia non sembrano però avere le stesse idee politiche, e la cantante ha recentemente espresso con una frase piuttosto colorita la sua piena lontananza dalle posizioni della politica.

Nelle storie di Instagram ha infatti postato una sua foto con la scritta: ”Anche io sono Giorgia ma non rompo i co***oni a nessuno”. Il riferimento è ovvio ed è a quel tormentone da alla stessa Meloni iniziato, dovuto ad un monologo che cominciava con: “Io sono Giorgia, sono una madre, sono cristiana, sono italiana”, dalla politica urlato alla folla, e che poi diventò un testo remixato e virilizzato -e spesso parodizzato.

Giorgia Meloni a Giorgia: “Non è costretta ad ascoltare”

La provocazione della cantante Giorgia è piaciuta a moltissimi (tendenzialmente, è ovvio, non fan della Meloni) ma non alla Meloni, che non ha abbracciato il sentiero del senso dell’umorismo e si è diretta senza indugi verso quello del risentimento.

In un post su Facebook ha infatti scritto: “Trovo che la voce di Giorgia sia straordinaria. La ascolto volentieri, da sempre, senza essere costretta a farlo. Così come lei non è costretta ad ascoltare me se non le piaccio. È la democrazia, funziona così ed è bella per questo. Ma su una cosa io e l’artista siamo sicuramente diverse: se a me non piacesse la sua musica o la sua voce, io non avrei bisogno di insultarla”.

Per ora dal team musica & arte non sono state inviate repliche: il team Democrazia & 25 settembre potrebbe aver detto l’ultima parola.