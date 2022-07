Oroscopo del weekend di Paolo Fox: tutti i segni e le previsioni per 30-31 luglio. Capricorno occhio nella vita di coppia

Tutti vanno in ferie ma l'oroscopo no. Paolo Fox prevede amori in vista per alcuni segni e coppie in crisi per altri. L'oroscopo del weekend.

Ecco l’oroscopo elaborato segno per segno da Paolo Fox per l’ultimo weekend di luglio, con le previsioni per sabato 30 e domenica 31.

Oroscopo Ariete

Per i nati nel segno sarà necessario mantenere la calma in amore e mostrarsi meno scontrosi, nell’ambito del lavoro il fine settimana porterò molte cose da fare.

Oroscopo Toro

I nati nel Toro in questo fine settimana vedranno aumentare le esigenze della famiglia e quindi si devono evitare le recriminazioni. Nell’ambito del lavoro tutto filerà liscio, specialmente per chi ha intrapreso un percorso diverso.

Oroscopo Gemelli

Nel weekend i nati nel segno devono evitare di avere contrasti in amore ed anche di trascurare la forma fisica.

Potrebbero presentarsi delle entrate economiche relative al lavoro.

Oroscopo Cancro

Il fine settimana deve essere gestito al meglio dal punto di vista del lavoro, dopo le delusioni arrivate in precedenza. Per quanto riguarda l’amore invece, i legami che sono iniziati si svilupperanno al meglio.

Oroscopo Leone

In amore nel weekend è necessario prestare molta attenzione a non cadere nelle provocazioni. Per le coppie potrebbe essere il momento buono per nuovi progetti ma sarà necessario fare molta attenzione alle spese.

Oroscopo Vergine

Nei giorni del weekend per i nati nel segno sarà molto importante mantenere un atteggiamento leggero in amore.

La chiarezza sarà lo scopo principale per il lavoro.

Oroscopo Bilancia

il weekend e la settimana successiva avranno delle instabilità in amore e alcune doppie potrebbero risentire delle incomprensioni. Nel lavoro saranno possibili delle nuove opportunità.

Oroscopo Scorpione

La Luna nel segno porterà molte emozioni nel settore dell’amore per i nati nello Scorpione. Tra le due giornate quella di domenica risulterà la meno critica.

Oroscopo Sagittario

Quello attuale è un periodo importante in amore per i nati nel segno, in previsione di un mese di agosto che ha buone prospettive.

In generale ci sarà energia positiva e questo sarà importante anche per il lavoro.

Oroscopo Capricorno

In amore sarà necessario fare molta attenzione alla vita di coppia, mentre nell’ambito del lavoro sarà necessario rivedere qualcosa. La giornata di domenica è la migliore in questo weekend.

Oroscopo Acquario

In amore è il momento giusto per prendere delle decisioni insieme al proprio partner, senza tralasciare niente. Nell’ambito del lavoro sono previste delle novità.

Oroscopo Pesci

Per i single nati nel segno è il momento di iniziare a programmare in quanto nel weekend si possono verificare delle ripartenze in amore.

Attenzione alla Luna che sarà opposta domenica 31 luglio.